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Hamilton, Kardashian, socials

Lewis Hamilton stelt nieuw gezinslid voor en verwelkomt puppy Halo

Hamilton, Kardashian, socials — Foto: © Instagram @ Lewishamilton

Lewis Hamilton stelt nieuw gezinslid voor en verwelkomt puppy Halo

Redactie
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Lewis Hamilton heeft tijdens de huidige zomerstop de eerste foto's gedeeld van zijn nieuwe hond. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een golden retriever-puppy genaamd Halo aan zijn familie toegevoegd. De komst van de viervoeter volgt op het verdrietige verlies van zijn wereldberoemde Engelse bulldog Roscoe, die vorig jaar september op dertienjarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een longontsteking. De Ferrari-coureur plaatste de beelden op Instagram, waar de post in korte tijd al meer dan 1,7 miljoen likes en twintigduizend shares verzamelde.

De puppy is afkomstig van de Amerikaanse fokker Goldiva Goldens, gevestigd in de staat Maine. Om het dier veilig bij de Britse coureur in Los Angeles te krijgen, werd de hulp ingeschakeld van dierentrainer Kirstin McMillian. Zij werkte in het verleden ook al uitgebreid samen met Roscoe. De fokker was verheugd over de overdracht en liet van zich horen op sociale media. "We zijn enthousiast om mevrouw Halo naar Los Angeles te vliegen naar Formule 1 Ferrari-coureur Lewis Hamilton", aldus Goldiva Goldens. Het bedrijf voegde daaraan toe: "Hondentrainer Kirstin McMillian, die een dierentrainer van de derde generatie is, is gisteren naar Maine gevlogen."

Fokker reageert op beelden van Hamilton

Voordat de coureur zelf beelden naar buiten bracht, dook de pup al even op in een bericht van Kim Kardashian, met wie de Brit de afgelopen tijd regelmatig wordt gezien. Inmiddels geniet de meervoudig racewinnaar zelf volop van zijn nieuwe huisdier. De fokker reageerde enthousiast op de gedeelde beelden van de spelende puppy. "Blij dat je wat quality time doorbrengt met je pup", schreef Goldiva Goldens in een reactie. "Stinkende puppy-adem is prachtig. Halo's zus Danica begint volgende week met trainen. Zij wordt de Grand Prix van Goldiva." Het is momenteel nog niet duidelijk of Halo in de toekomst ook meereist naar de raceweekenden, zoals haar voorganger vaak deed.

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