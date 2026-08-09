Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily
Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter LilyMaak ons je Google-favoriet
Ook Max Verstappen is lekker van de zomerzon aan het genieten. De Nederlander brengt zijn zomerstop uiteraard door met het gezinnetje, waarbij vriendin Kelly Piquet de nodige kiekjes deelt.
Verstappen sluit de eerste seizoenshelft af met gemengde gevoelens. Zo is de RB22 momenteel niet competitief genoeg om Mercedes constant uit te dagen, hoewel er wel telkens kleine tijdwinst wordt geboekt. Het heeft er ook toe geleid dat de toekomst van Verstappen bij Red Bull inmiddels ter discussie staat en of hij er niet beter aan doet om zijn heil mogelijk elders te zoeken. Naar verluidt heeft Verstappen ook geen haast om de knoop door te hakken en tijdens de zomerstop is het dan ook het ideale moment om 'het koppie even leeg te krijgen'.
Waterpret
Die zomerstop wordt uiteraard met het gezin gevierd, waarbij de zomerzon wordt opgezocht en de nodige waterpret uiteraard niet ontbreekt.
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