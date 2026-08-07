close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Häkkinen ziet Verstappen liever niet bij McLaren: 'McLaren heeft al een kampioen in huis'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
5 reacties

Häkkinen ziet Verstappen liever niet bij McLaren: 'McLaren heeft al een kampioen in huis'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen moet McLaren vooral niet proberen Max Verstappen binnen te halen. De Fin ziet ook dat de Nederlander aan het rondkijken is nu échte vooruitgang bij Red Bull Racing nog uitblijft, maar stelt dat McLaren niet de juiste plek is voor de viervoudig kampioen.

Verstappen werd de afgelopen maanden gelinkt aan een mogelijke overstap naar McLaren. Ondanks die geruchten gaf Zak Brown aan dat hij momenteel zeer tevreden is over zijn coureurs, hoewel ook hij erkende dat de interesse in een viervoudig kampioen er natuurlijk altijd is. Verstappen liet op zijn beurt alles juist in het midden en stelde simpelweg dat als er nieuws is, hij ermee naar buiten zou komen.

Teamdynamiek

In de Up to Speed-podcast bespreekt Häkkinen met voormalig teamgenoot David Coulthard de laatste perikelen uit de koningsklasse. Daar wordt hem gevraagd wat hij ervan zou vinden als Verstappen besluit voor McLaren te kiezen. De Fin stelt echter dat McLaren vooral moet denken aan de teamdynamiek: "Het is heel interessant, weet je. Het gaat niet alleen om Max. Natuurlijk zijn er veel andere coureurs, maar als ik kijk naar hoe McLaren opereert, dan willen ze altijd naar het complete plaatje van het team kijken. Dat is de enige manier om succes te behalen: je moet een ongelooflijk sterke teamgeest opbouwen. Als je mij zou vragen wat ik zou doen, dan zou ik proberen dat risico zo klein mogelijk te houden. Op die manier voorkom je dat je die teamgeest verliest."

'McLaren heeft al een wereldkampioen in huis'

Die teamgeest wordt in zijn ogen juist verloren als één coureur te ver boven de ander uitstijgt en er wrijving ontstaat. Die wrijving is er volgens Häkkinen juist niet en dat moet McLaren in zijn ogen dan ook bewaken: "Als een team twee geweldige coureurs heeft, waarom zou je dan de boel overhoop halen? McLaren heeft bovendien een wereldkampioen in huis. Kijk naar ons: David en ik waren de langst samen rijdende teamgenoten in de Formule 1. Dat laat zien dat, als de harmonie binnen een team goed is, je waarom zou je dan iemand anders willen? Ik waardeer Lando en Oscar enorm. Het zijn extreem getalenteerde coureurs en zeer professionele rijders. Naar mijn mening zijn het geen coureurs die snel emotioneel reageren."

Gerelateerd

Max Verstappen Lando Norris

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'

'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'

  • Vandaag 06:59
  • 8
Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"

Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"

  • Vandaag 14:34
  • 8
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'

Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'

  • Vandaag 19:21
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie

Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie

  • Vandaag 18:33
  • 2
Stella onthult 'zware prijs' richting 2026: "We hadden uit elkaar kunnen vallen"

Stella onthult 'zware prijs' richting 2026: "We hadden uit elkaar kunnen vallen"

  • Vandaag 17:45
Gounon sprakeloos door talent van Verstappen: "Jos en ik stonden te lachen"

Gounon sprakeloos door talent van Verstappen: "Jos en ik stonden te lachen"

  • Vandaag 16:50

Net binnen

21:45
Recap
'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans Recap
20:51
Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"
20:04
Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'
19:21
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
18:33
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar" max in nascar?

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"

4 augustus 2026 16:57 10
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

4 augustus 2026 06:58
Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special Special

Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special

3 augustus 2026 15:32
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

1 augustus 2026 08:01
Ontdek het op Google Play
x