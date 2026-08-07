Volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen moet McLaren vooral niet proberen Max Verstappen binnen te halen. De Fin ziet ook dat de Nederlander aan het rondkijken is nu échte vooruitgang bij Red Bull Racing nog uitblijft, maar stelt dat McLaren niet de juiste plek is voor de viervoudig kampioen.

Verstappen werd de afgelopen maanden gelinkt aan een mogelijke overstap naar McLaren. Ondanks die geruchten gaf Zak Brown aan dat hij momenteel zeer tevreden is over zijn coureurs, hoewel ook hij erkende dat de interesse in een viervoudig kampioen er natuurlijk altijd is. Verstappen liet op zijn beurt alles juist in het midden en stelde simpelweg dat als er nieuws is, hij ermee naar buiten zou komen.

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Teamdynamiek

In de Up to Speed-podcast bespreekt Häkkinen met voormalig teamgenoot David Coulthard de laatste perikelen uit de koningsklasse. Daar wordt hem gevraagd wat hij ervan zou vinden als Verstappen besluit voor McLaren te kiezen. De Fin stelt echter dat McLaren vooral moet denken aan de teamdynamiek: "Het is heel interessant, weet je. Het gaat niet alleen om Max. Natuurlijk zijn er veel andere coureurs, maar als ik kijk naar hoe McLaren opereert, dan willen ze altijd naar het complete plaatje van het team kijken. Dat is de enige manier om succes te behalen: je moet een ongelooflijk sterke teamgeest opbouwen. Als je mij zou vragen wat ik zou doen, dan zou ik proberen dat risico zo klein mogelijk te houden. Op die manier voorkom je dat je die teamgeest verliest."

'McLaren heeft al een wereldkampioen in huis'

Die teamgeest wordt in zijn ogen juist verloren als één coureur te ver boven de ander uitstijgt en er wrijving ontstaat. Die wrijving is er volgens Häkkinen juist niet en dat moet McLaren in zijn ogen dan ook bewaken: "Als een team twee geweldige coureurs heeft, waarom zou je dan de boel overhoop halen? McLaren heeft bovendien een wereldkampioen in huis. Kijk naar ons: David en ik waren de langst samen rijdende teamgenoten in de Formule 1. Dat laat zien dat, als de harmonie binnen een team goed is, je waarom zou je dan iemand anders willen? Ik waardeer Lando en Oscar enorm. Het zijn extreem getalenteerde coureurs en zeer professionele rijders. Naar mijn mening zijn het geen coureurs die snel emotioneel reageren."

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