Antonelli onthult lessen van Hamilton en Verstappen: 'Denk dat dat iets heel moois is'
Antonelli onthult lessen van Hamilton en Verstappen: 'Denk dat dat iets heel moois is'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Mercedes-coureur Kimi Antonelli valt er ondanks zijn sterke seizoensstart nog genoeg te leren van wereldkampioenen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De jonge Italiaan stelt dat hij vooral op mentaal vlak veel heeft opgestoken van het duo, maar erkent ook dat hij op bepaalde gebieden nog stappen moet zetten om hetzelfde niveau te bereiken.
Hoewel George Russell voorafgaand aan het seizoen werd gezien als de grote favoriet voor de titel, is het juist zijn negentienjarige teamgenoot die momenteel de toon zet. Waar Antonelli tijdens zijn debuutjaar nog vooral ervaring moest opdoen, heeft hij dit seizoen voor de zomerstop al zes overwinningen achter zijn naam staan. Na de zege van Russell in Australië was het Antonelli die de vijf races daarna telkens als winnaar uit de bus kwam.
Antonelli wijst naar Hamilton en Verstappen
Toch blijft Antonelli kijken naar de ervaren kampioenen op de grid. Tegenover FormulaPassion legt hij uit welke lessen hij vooral van Verstappen en Hamilton heeft meegenomen. "Een ding dat ik van hen heb geleerd, is om je niet te veel te laten beïnvloeden door meningen van buitenaf. Door wat mensen denken die niet dicht bij je staan en alleen maar kritiek leveren, zelfs niet op een constructieve manier. Ik heb geleerd om me daar niet door te laten beïnvloeden en niet bang te zijn om fouten te maken", aldus Antonelli.
Daarnaast ziet de Mercedes-coureur een eigenschap bij Verstappen en Hamilton die hij zelf nog verder wil ontwikkelen. Vooral het enorme vertrouwen van de twee wereldkampioenen in hun eigen kunnen en in de auto maakt indruk op hem. "Als ik naar Lewis en Max kijk, is er één ding dat ik ook zou willen bereiken: het zelfbewustzijn dat zij hebben wanneer ze in de auto zitten, in hun eigen kunnen én in wat de auto onder alle omstandigheden kan presteren. Ik denk dat dat iets heel moois is, maar ook erg moeilijk om te bereiken", legt hij uit. Volgens Antonelli komt dat niveau van vertrouwen vooral door ervaring. "Elk jaar leer je jezelf, de auto en alles beter kennen. Dat niveau van bewustzijn maakt het verschil, omdat zij er onder alle omstandigheden staan. Dat is iets wat ik ook zou willen bereiken", besluit het talent.
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