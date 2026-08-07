close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Tom McCullough, Aston Martin, F1, 2023, generic

'Red Bull haalt Aston Martin-oudgediende binnen voor opvolging Lambiase'

Tom McCullough, Aston Martin, F1, 2023, generic — Foto: © IMAGO

'Red Bull haalt Aston Martin-oudgediende binnen voor opvolging Lambiase'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Volgens het Duitse Bild gaat de bij Aston Martin vertrekkende Tom McCullough aan de slag bij Red Bull Racing. De Engelsman vervult bij het team van Aston Martin nog de rol van Performance Director, maar zal in dienst van de Oostenrijkers naar verluidt de nieuwe 'Head of Racing' worden, een functie die nu wordt toebedeeld aan Gianpiero Lambiase.

Deze week wist PlanetF1 te melden dat McCullough na dertien jaar dienstverband aan het einde van 2026 de deur achter zich dichttrekt bij Aston Martin. De ervaren engineer was één van de steunpilaren van het team dat in 2014 aansloot bij de renstal, destijds nog onder de naam Force India. Daar vervulde McCullough de rol van Chief Race Engineer. In 2018 maakte hij de stap naar het management van het team en werd hij benoemd tot Performance Director, een functie die hij tot eind 2024 zou bekleden.

Lambiase vertrekt niet alleen als engineer, maar ook als 'Head of Racing'

Bij Red Bull zijn er de afgelopen jaren juist diverse kopstukken verdwenen en ook de race-engineer van Verstappen, Lambiase, gaat in 2028 aan de slag bij McLaren. Voor de Nederlander wordt Tom Hart zijn nieuwe race-engineer, maar Lambiase is ook de Head of Racing bij Red Bull Racing. McCullough gaat die rol volgens het Duitse medium overnemen bij Red Bull. Daarbij zal McCullough verantwoordelijk worden voor operationele zaken tijdens raceweekenden en de werkzaamheden van de engineers op het circuit moeten coördineren.

Tweede grote transfer in korte tijd

McCullough moet daarnaast de tweede grote versterking worden bij Red Bull Racing, nadat eerder al bekend werd dat Gwen Lagrue werd overgenomen van Mercedes en de taken van de inmiddels vertrokken Helmut Marko moet gaan invullen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Laurent Mekies

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"

Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"

  • Vandaag 14:34
  • 8
'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'

'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'

  • Vandaag 06:59
  • 8
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'

Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'

  • Vandaag 19:21
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie

Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie

  • Vandaag 18:33
  • 2
Gounon sprakeloos door talent van Verstappen: "Jos en ik stonden te lachen"

Gounon sprakeloos door talent van Verstappen: "Jos en ik stonden te lachen"

  • Vandaag 16:50
Benson stipt zorgwekkende trend Red Bull aan: 'Probleem speelt al bij twee verschillende generaties auto's'

Benson stipt zorgwekkende trend Red Bull aan: 'Probleem speelt al bij twee verschillende generaties auto's'

  • Vandaag 09:19

Net binnen

21:45
Recap
'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans Recap
20:51
Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"
20:04
Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'
19:21
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
18:33
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar" max in nascar?

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"

4 augustus 2026 16:57 10
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

4 augustus 2026 06:58
Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special Special

Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special

3 augustus 2026 15:32
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

1 augustus 2026 08:01
Ontdek het op Google Play
x