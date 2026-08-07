Volgens het Duitse Bild gaat de bij Aston Martin vertrekkende Tom McCullough aan de slag bij Red Bull Racing. De Engelsman vervult bij het team van Aston Martin nog de rol van Performance Director, maar zal in dienst van de Oostenrijkers naar verluidt de nieuwe 'Head of Racing' worden, een functie die nu wordt toebedeeld aan Gianpiero Lambiase.

Deze week wist PlanetF1 te melden dat McCullough na dertien jaar dienstverband aan het einde van 2026 de deur achter zich dichttrekt bij Aston Martin. De ervaren engineer was één van de steunpilaren van het team dat in 2014 aansloot bij de renstal, destijds nog onder de naam Force India. Daar vervulde McCullough de rol van Chief Race Engineer. In 2018 maakte hij de stap naar het management van het team en werd hij benoemd tot Performance Director, een functie die hij tot eind 2024 zou bekleden.

Artikel gaat verder onder video

Lambiase vertrekt niet alleen als engineer, maar ook als 'Head of Racing'

Bij Red Bull zijn er de afgelopen jaren juist diverse kopstukken verdwenen en ook de race-engineer van Verstappen, Lambiase, gaat in 2028 aan de slag bij McLaren. Voor de Nederlander wordt Tom Hart zijn nieuwe race-engineer, maar Lambiase is ook de Head of Racing bij Red Bull Racing. McCullough gaat die rol volgens het Duitse medium overnemen bij Red Bull. Daarbij zal McCullough verantwoordelijk worden voor operationele zaken tijdens raceweekenden en de werkzaamheden van de engineers op het circuit moeten coördineren.

Tweede grote transfer in korte tijd

McCullough moet daarnaast de tweede grote versterking worden bij Red Bull Racing, nadat eerder al bekend werd dat Gwen Lagrue werd overgenomen van Mercedes en de taken van de inmiddels vertrokken Helmut Marko moet gaan invullen.

Gerelateerd