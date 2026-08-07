'F1-teams blokkeren Pirelli-plan om bandenspanning te verlagen'
'F1-teams blokkeren Pirelli-plan om bandenspanning te verlagen'Maak ons je Google-favoriet
De Formule 1-teams hebben een voorstel van Pirelli om de minimale bandenspanning nog dit seizoen te verlagen afgewezen, zo meldt The Race. Ondanks de aanhoudende klachten van de coureurs over het gebrek aan grip, zagen de renstallen niets in een tussentijdse reglementswijziging. Pirelli had een plan klaarliggen om de bandenspanning op een veilige manier te verlagen, in ruil voor een strengere procedure rondom de zwart-oranje vlag. Het voorstel kreeg echter niet de benodigde supermeerderheid binnen de F1 Commission.
Onder de coureurs klinkt al langer kritiek op de huidige generatie auto's. De voorgeschreven bandenspanning ligt gemiddeld drie tot vier psi hoger dan vorig seizoen. Haas-coureur Ollie Bearman vergeleek het rijden met de huidige banden eerder dit jaar zelfs met het besturen van een auto op ballonnen. "We hebben nu zoveel lucht in deze banden, en het is gewoon een absolute nachtmerrie", aldus de Brit. "De slijtage is enorm en de banden raken tijdens één ronde al oververhit. We hebben zoveel vermogen onder de rechtervoet, maar zo weinig grip met die enorme ballonnen van banden." Ook Max Verstappen en Lewis Hamilton uitten de afgelopen maanden meermaals hun onvrede over de huidige auto's, waarbij de banden en de complexe aerodynamische systemen regelmatig onderwerp van kritiek waren.
Verticale belasting
De hogere bandenspanning, die in Spanje opliep tot 25,0 psi aan de voorkant, is een direct gevolg van de nieuwe regels rondom de actieve aerodynamica. De auto's schakelen dit seizoen tussen een zogeheten Straight Mode voor minder luchtweerstand en een Corner Mode voor maximale downforce. Mocht een auto door een technisch probleem op het rechte stuk in de Corner Mode blijven rijden, dan krijgen de banden bij topsnelheid te maken met extreem hoge verticale belastingen. Om te voorkomen dat een band het begeeft, hanteert Pirelli de hogere bandenspanning als extra veiligheidsmarge.
Teams blokkeren voorstel van Pirelli
Pirelli was zich bewust van de klachten en kwam daarom met een oplossing. Het idee was om auto's met een defect aan het actieve aerodynamicasysteem na vijf ronden de zwart-oranje vlag te geven. De betreffende coureur zou dan verplicht naar binnen moeten komen en, als het probleem niet kon worden verholpen, de race moeten staken. Als die garantie er was, kon de bandenspanning volgens Pirelli-topman Simone Berra met één tot drie psi worden verlaagd. "Dat hangt af van het circuit. Het kan gaan om een verlaging van één tot drie psi op de voor- en achteras, al is er vooral aan de achterkant ruimte om verder omlaag te gaan", legt Berra uit. De wijziging had volgens hem al vanaf de Grand Prix van Nederland ingevoerd kunnen worden.
'FIA was ook akkoord'
Hoewel de FIA het voorstel uitvoerbaar vond, lag de uiteindelijke beslissing bij de F1 Commission. Voor een tussentijdse reglementswijziging is een supermeerderheid van 28 van de 33 stemmen nodig. Die steun kwam er niet. Meerdere teams wilden de bandenspanning halverwege het seizoen niet aanpassen, omdat dat de onderlinge krachtsverhoudingen zou kunnen veranderen. Daarnaast wilden verschillende renstallen niet instemmen met een regel waarbij een auto met een defect aan de actieve aerodynamica verplicht uit de race gehaald zou worden, terwijl die mogelijk nog punten kon scoren.
Het gevolg is dat de huidige bandenspanningen de rest van dit seizoen, en waarschijnlijk ook in 2027, gehandhaafd blijven. Berra zegt niet verrast te zijn door die uitkomst. "De meerderheid heeft besloten de hogere bandenspanning te behouden en daar kunnen wij mee leven", aldus de Italiaan. "We hebben meerdere keren uitgelegd dat dit vooral te maken heeft met de situatie waarin een auto op het rechte stuk in de Straight Mode blijft hangen. Dat komt niet vaak voor, maar wij moeten altijd uitgaan van het worstcasescenario."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Häkkinen ziet Verstappen liever niet bij McLaren: 'McLaren heeft al een kampioen in huis'
- Vandaag 12:22
- 5
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
- Vandaag 19:21
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"
- 2 uur geleden
Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'
- 3 uur geleden
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
- Vandaag 19:21
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie
- Vandaag 18:33
- 2
Stella onthult 'zware prijs' richting 2026: "We hadden uit elkaar kunnen vallen"
- Vandaag 17:45
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- Gisteren 20:44
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"
- 25 juli