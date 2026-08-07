De Formule 1-teams hebben een voorstel van Pirelli om de minimale bandenspanning nog dit seizoen te verlagen afgewezen, zo meldt The Race. Ondanks de aanhoudende klachten van de coureurs over het gebrek aan grip, zagen de renstallen niets in een tussentijdse reglementswijziging. Pirelli had een plan klaarliggen om de bandenspanning op een veilige manier te verlagen, in ruil voor een strengere procedure rondom de zwart-oranje vlag. Het voorstel kreeg echter niet de benodigde supermeerderheid binnen de F1 Commission.

Onder de coureurs klinkt al langer kritiek op de huidige generatie auto's. De voorgeschreven bandenspanning ligt gemiddeld drie tot vier psi hoger dan vorig seizoen. Haas-coureur Ollie Bearman vergeleek het rijden met de huidige banden eerder dit jaar zelfs met het besturen van een auto op ballonnen. "We hebben nu zoveel lucht in deze banden, en het is gewoon een absolute nachtmerrie", aldus de Brit. "De slijtage is enorm en de banden raken tijdens één ronde al oververhit. We hebben zoveel vermogen onder de rechtervoet, maar zo weinig grip met die enorme ballonnen van banden." Ook Max Verstappen en Lewis Hamilton uitten de afgelopen maanden meermaals hun onvrede over de huidige auto's, waarbij de banden en de complexe aerodynamische systemen regelmatig onderwerp van kritiek waren.

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Verticale belasting

De hogere bandenspanning, die in Spanje opliep tot 25,0 psi aan de voorkant, is een direct gevolg van de nieuwe regels rondom de actieve aerodynamica. De auto's schakelen dit seizoen tussen een zogeheten Straight Mode voor minder luchtweerstand en een Corner Mode voor maximale downforce. Mocht een auto door een technisch probleem op het rechte stuk in de Corner Mode blijven rijden, dan krijgen de banden bij topsnelheid te maken met extreem hoge verticale belastingen. Om te voorkomen dat een band het begeeft, hanteert Pirelli de hogere bandenspanning als extra veiligheidsmarge.

Teams blokkeren voorstel van Pirelli

Pirelli was zich bewust van de klachten en kwam daarom met een oplossing. Het idee was om auto's met een defect aan het actieve aerodynamicasysteem na vijf ronden de zwart-oranje vlag te geven. De betreffende coureur zou dan verplicht naar binnen moeten komen en, als het probleem niet kon worden verholpen, de race moeten staken. Als die garantie er was, kon de bandenspanning volgens Pirelli-topman Simone Berra met één tot drie psi worden verlaagd. "Dat hangt af van het circuit. Het kan gaan om een verlaging van één tot drie psi op de voor- en achteras, al is er vooral aan de achterkant ruimte om verder omlaag te gaan", legt Berra uit. De wijziging had volgens hem al vanaf de Grand Prix van Nederland ingevoerd kunnen worden.

'FIA was ook akkoord'

Hoewel de FIA het voorstel uitvoerbaar vond, lag de uiteindelijke beslissing bij de F1 Commission. Voor een tussentijdse reglementswijziging is een supermeerderheid van 28 van de 33 stemmen nodig. Die steun kwam er niet. Meerdere teams wilden de bandenspanning halverwege het seizoen niet aanpassen, omdat dat de onderlinge krachtsverhoudingen zou kunnen veranderen. Daarnaast wilden verschillende renstallen niet instemmen met een regel waarbij een auto met een defect aan de actieve aerodynamica verplicht uit de race gehaald zou worden, terwijl die mogelijk nog punten kon scoren.

Het gevolg is dat de huidige bandenspanningen de rest van dit seizoen, en waarschijnlijk ook in 2027, gehandhaafd blijven. Berra zegt niet verrast te zijn door die uitkomst. "De meerderheid heeft besloten de hogere bandenspanning te behouden en daar kunnen wij mee leven", aldus de Italiaan. "We hebben meerdere keren uitgelegd dat dit vooral te maken heeft met de situatie waarin een auto op het rechte stuk in de Straight Mode blijft hangen. Dat komt niet vaak voor, maar wij moeten altijd uitgaan van het worstcasescenario."

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