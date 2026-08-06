Formule 1 biedt speciaal ticket van ruim 23.000 euro aan voor laatste Dutch GP
Formule 1 biedt speciaal ticket van ruim 23.000 euro aan voor laatste Dutch GPMaak ons je Google-favoriet
Voor de aanstaande Dutch Grand Prix in Zandvoort is een exclusief ticketpakket opgedoken met een prijskaartje van 23.521,53 euro. Het gaat om het zogeheten F1 The Out Lap-arrangement in combinatie met een Paddock Club-pas en een verblijf in het NH Hotel tegenover het circuit. Terwijl de reguliere toegangsbewijzen voor het raceweekend al sinds april volledig zijn uitverkocht, kunnen fans via officiële kanalen nog altijd terecht voor deze VIP-ervaring.
De Formule 1 strijkt later deze maand, van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus, neer in de Noord-Hollandse duinen. Deze editie staat te boeken als The Final Lap, omdat het voorlopig de laatste race is onder het huidige contract. Bezoekers krijgen dit jaar voor het eerst het sprintformat voorgeschoteld. Er zal dus naast de Grand Prix van zondag ook nog een wedstrijd worden verreden op de zaterdag.
Culinaire luxe en panoramisch uitzicht
Voor het bedrag van ruim drieëntwintigduizend euro krijgen kopers toegang tot een overdekte locatie met een verhoogd buitenterras aan de binnenzijde van de Tarzanbocht. Vanaf deze plek hebben de aanwezigen direct zicht op de eerste bocht en het rechte stuk bij start-finish. De culinaire invulling van het weekend wordt verzorgd door twee gerenommeerde Nederlandse restaurants. Zowel Restaurant Aan de Poel uit Amstelveen als Restaurant De Bokkedoorns uit Overveen, dat al sinds 1991 onafgebroken twee Michelinsterren draagt, serveren speciale menu's aan de gasten. Overnachten kan vervolgens in het NH Hotel, direct tegenover de in- en uitgang van het circuit.
Toer met oud-coureurs op het circuit
Het ticket biedt per sessie plaats aan slechts twaalf personen. Zij worden meegenomen op een begeleide tour langs iconische delen van het circuit, waarbij voormalig coureurs zoals Mika Häkkinen en David Coulthard verhalen delen over de racelocatie. Daarnaast omvat het arrangement een bezoek aan de exclusieve Cooldown Room en het officiële podium. Voor dit specifieke onderdeel geldt wel een uitzondering, want er wordt gewaarschuwd dat "dit geen toegang omvat tot de F1-podiumviering op zondag".
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