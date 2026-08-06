Red Bull Racing heeft volgens Sky Sports F1 opnieuw interesse getoond in Ollie Bearman. De Haas-coureur komt mogelijk in de verleiding om de Ferrari-familie te verlaten voor een overstap naar Racing Bulls. Hoewel Bearman hoopt op een stoeltje bij het fabrieksteam van Ferrari, lijkt er op de korte termijn weinig perspectief te zijn bij de Scuderia, terwijl hij zijn geduld bij Haas zou kunnen verliezen.

De Brit is momenteel bezig aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1 bij Haas, waar hij over een aflopend contract beschikt. Hoewel hij nog altijd deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy, is er bij het Italiaanse team voorlopig geen plek vrij naast Charles Leclerc of Lewis Hamilton. Daarbij komt dat Haas dit seizoen na een sterke start is teruggevallen op de grid. Teambaas Ayao Komatsu gaf onlangs toe dat de Amerikaanse renstal nog altijd niet aan het maximale budgetplafond zit, waardoor het team de ontwikkelingsrace met de concurrentie momenteel verliest.

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Croft ziet toekomst voor Bearman buiten Haas

Vanwege deze financiële en sportieve situatie denkt David Croft dat een vertrek bij Haas een logische stap is voor de rijder. De commentator van Sky Sports F1 stelt dat Bearman op de markt is voor andere teams. "Ik denk dat Ollie Bearman op de markt is, omdat hij niet bij Haas kan blijven, als Haas niet de financiering krijgt die ze nodig hebben om hem en Esteban Ocon een auto te geven die ze fatsoenlijk kunnen besturen zonder inconsistenties", klinkt het bij de podcast van de Britse zender.

Mocht Bearman daadwerkelijk eieren voor zijn geld kiezen, dan zou een tussenstap bij Racing Bulls een reële optie kunnen zijn. Bij het zusterteam van Red Bull is de rijdersbezetting voor volgend seizoen nog niet officieel vastgelegd, aangezien de contracten van zowel Liam Lawson als rookie Arvid Lindblad aflopen. Croft meldde eerder deze zomer al dat de leiding van Red Bull de verrichtingen van Bearman nauwlettend in de gaten houdt als mogelijke toekomstige opvolger van Max Verstappen.

Bearman gevleid door geruchten

Bearman zelf reageerde ook op de aanhoudende geruchten rondom een mogelijke overstap naar de Red Bull-familie. "Het is best vleiend om zoiets te horen, om op wat voor manier dan ook in verband te worden gebracht met een ongelooflijk succesvol team als Red Bull, ook al zijn het slechts geruchten", vertelde hij tegenover GPFans. "Op dit moment heb ik geen contract voor volgend jaar, dus ik tast nog in het duister."

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