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Nico Hulkenberg, Belgian GP, Audi, 2026, generic

Hülkenberg nog lang niet klaar met F1: 'Zolang ik er plezier in heb en het team mij wil hebben'

Nico Hulkenberg, Belgian GP, Audi, 2026, generic — Foto: © IMAGO

Hülkenberg nog lang niet klaar met F1: 'Zolang ik er plezier in heb en het team mij wil hebben'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De 39-jarige Nico Hülkenberg heeft nog altijd plezier in de huidige Formule 1. De Duitser legt tegenover Bild uit dat hij zijn toekomst in de sport per jaar zal bekijken, maar voorlopig nog geen reden ziet om de koningsklasse te verlaten. Wel weet hij niet zeker of hij er in 2030 nog bij zal zijn, wanneer Audi verwacht mee te strijden om de wereldtitel.

Hülkenberg begon in 2010 aan zijn Formule 1-carrière bij het team van Williams. Via Force India en Renault kwam daar in 2019 uiteindelijk een einde aan, maar in 2020 werd hij als reservecoureur van Racing Point opgeroepen om Sergio Pérez te vervangen, die vanwege het coronavirus niet kon deelnemen aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. Later dat seizoen was Lance Stroll afwezig en mocht 'The Hulk' uitgerekend op de Nürburgring opnieuw invallen.

Betrouwbaarheid grote zorgenkindje bij Audi

Uiteindelijk volgde in 2023 de volledige comeback bij het team van Haas en een jaar later sloot Hülkenberg aan bij Kick Sauber, dat momenteel als het fabrieksteam van Audi op de Formule 1-grid staat. 'The Hulk' is voorlopig tevreden over de progressie die Audi weet te boeken, hoewel er ook duidelijke problemen zijn: "Momenteel is betrouwbaarheid onze grootste zorg. Vooral aan het begin van het seizoen hebben we door technische problemen een aantal goede resultaten misgelopen. Dat is altijd dubbel pijnlijk. Ten eerste omdat je punten verliest en ten tweede omdat je minder rijtijd hebt. Dit betekent dat je minder leert over deze nieuwe generatie auto's. We moeten daar beter grip op krijgen en het maximale potentieel uit onze auto's halen."

Toekomst Hülkenberg

Het team wil in 2030 meestrijden om de wereldtitel. Op de vraag of Hülkenberg daar ook bij zal zijn, antwoordt hij: "Zeg nooit nooit, maar het is veel te vroeg om daarover na te denken. Ik leef in het hier en nu en bekijk het van jaar tot jaar." 'The Hulk' gaat richting de veertig, maar stelt dat hij voorlopig nog niet klaar is in de Formule 1: "Zolang ik er plezier in heb, de stopwatch nauwkeurig is en het team me wil hebben, blijf ik voor Audi rijden. Ik denk dat dat nog wel even zo zal blijven. Maar op dit moment is het enige wat telt dat we met het project de goede kant op gaan. En dat doen we. De rest volgt vanzelf."

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