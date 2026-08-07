Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"
Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"Maak ons je Google-favoriet
Dat Max Verstappen de afgelopen tijd kritisch is geweest op Red Bull en flirt met het idee om te vertrekken, is volgens Juan Pablo Montoya mogelijk alleen gebaseerd op geld. De Colombiaan stelt dat het uiteindelijk altijd op de euro's neerkomt en dat de Nederlander de transferperikelen gebruikt om het onderste uit de kan te halen bij Red Bull.
De afgelopen maanden is er veelvuldig gesproken over de toekomst van Verstappen. De Nederlander beschikt over een contract dat hem tot 2028 bij Red Bull houdt, maar door de exitclausules zou hij eind 2026 mogelijk al kunnen vertrekken. Manager Raymond Vermeulen heeft echter diverse keren aangegeven dat de Nederlander liever niet vertrekt en dat vooral het sportieve aspect een cruciale rol speelt. Zo wil kamp-Verstappen zien dat Red Bull zich weet te verbeteren, zodat er weer om de prijzen kan worden geknokt.
'Het draait altijd om geld'
Montoya ziet dat toch anders en wijst naar 'geldwolf' Verstappen. "Volgens wat ik hoor, probeert Red Bull het contract van Max af te ronden. Ze willen hem meer betalen, maar zonder een optie om te vertrekken. Ze hebben hem gevraagd wat hij nodig heeft om zijn contract te herschrijven en om te stoppen met dat heen-en-weer gedoe. Onderhandelt Max dus met meerdere teams om meer geld los te krijgen? Of wil Max echt vertrekken? Het draait altijd om geld!", legt Montoya bij Betpack uit.
'Verstappen wil nummer één-positie niet kwijtraken'
De Colombiaan stelt daarnaast dat Verstappen ook wel bang is om zijn nummer één-positie te verliezen, die hij bij een nieuw team natuurlijk weer moet verdienen: "Hij is de koning. Wil hij echt bij Mercedes een strijd aangaan met Kimi, het mannetje van Toto, om de koning van die jungle te worden? Wil hij echt naar McLaren, waar Lando de wereldkampioen is en waar Lando een golfmaatje van Zak is? Is Max dan tevreden om ergens naartoe te gaan waar niet alles om hem draait? Nee."
De voormalig Formule 1-coureur trekt dan ook zijn conclusie en stelt dat Verstappen simpelweg uit is op geld en het liefst meer wil verdienen dan nu: "Volgens wat ik hoor, hadden Red Bull en Max vóór Oostenrijk een gesprek waarin het team aangaf dat ze dit wilden oplossen en alle clausules waardoor hij het team kan verlaten uit het contract wilden halen. Ze boden hem nog eens 30 miljoen euro bovenop zijn huidige salaris van 50 miljoen euro per jaar. Max kwam vervolgens terug met de boodschap: 'Eigenlijk willen we het dubbele!'"
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