'Alpine en Cadillac richten pijlen op Ugochukwu'
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De Amerikaanse Ugo Ugochukwu heeft de interesse van Alpine en Cadillac gewekt, zo meldt Racer.com. De Formule 3-coureur doet mee om de titel in het kampioenschap, maar moest eind 2025 wél vertrekken bij het opleidingsprogramma van McLaren.
Ugochukwu timmert al een aantal seizoenen aan de weg in zijn autosportcarrière, met als hoogtepunt de overwinning in Macau in 2024. De 19-jarige coureur was daarnaast ook onderdeel van het opleidingsteam van McLaren, maar nadat hij vorig jaar in de Formule 3 een bijrol speelde, werd hij door het team uit Woking laten gaan.
'Alpine en Cadillac richten pijlen op Ugochukwu'
Toch lijken Alpine en Cadillac wel potentie te zien in de Amerikaanse coureur, die momenteel twee punten achter klassementsleider Freddie Slater staat. Het Franse team heeft Ugochukwu afgewogen tijdens een testrit in een TPC-wagen op het circuit van Monza, eerder deze zomer. Cadillac toont ook interesse en dat komt dan weer deels omdat het graag een Amerikaanse coureur achter het stuur van de wagen zou willen zien. Colton Herta leek daarvoor in eerste instantie de meest gegadigde te zijn, maar toch lijkt Cadillac nu naar andere coureurs te kijken dan de huidige Formule 2-rijder.
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