Arvid Lindblad kijkt met een bijzonder gevoel terug op zijn eerste optreden tijdens een officieel Formule 1-weekend. De jonge coureur van Racing Bulls kreeg destijds via de boordradio te horen dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich direct achter hem bevond, wat een blijvende indruk op de Brit heeft achtergelaten.

De achttienjarige coureur, die momenteel zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse afwerkt, blikt terug op het moment dat hij vorig jaar voor het eerst de baan deelde met de ervaren Ferrari-rijder. "Ik herinner me nog dat ik vorig jaar mijn eerste vrije training reed. Ik zat in een out-lap om af te koelen en mijn engineer zei: 'Hamilton is aan het pushen achter je'. Alleen al het horen van die zin voor de eerste keer, toen dacht ik echt: 'Dat is best wel cool'", aldus Lindblad.

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Indrukwekkend debuutjaar

Sinds die eerste meters vorig jaar heeft Lindblad een vaste plek op de grid veroverd. Als enige rookie in het huidige deelnemersveld verdedigt hij de kleuren van Visa Cash App RB, waar hij de garage deelt met Liam Lawson. De tiener, die morgen zijn negentiende verjaardag viert, kent een uitstekende eerste seizoenshelft. Voorafgaand aan de huidige zomerstop heeft de coureur al 23 punten verzameld, waarmee hij de elfde plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap bezet. Zijn beste prestaties tot nu toe zijn twee zevende plaatsen, behaald in de straten van Monaco en op het circuit van Silverstone.

Bijzondere ervaring

Voor Lindblad blijft het racen tegen de gevestigde namen een speciaal moment. In de video deelt de coureur een foto van een gezamenlijk optreden, waarbij hij benadrukt dat het bijzonder is om de baan in Melbourne met Hamilton te delen. Na de verplichte fabriekssluiting in augustus zullen beide coureurs op 23 augustus weer in actie komen, wanneer het seizoen wordt hervat met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort.

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