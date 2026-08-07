Jules Gounon vond het optreden van Max Verstappen tijdens de 24 uur van de Nürburgring ronduit indrukwekkend. De Frans-Andorrese coureur, die dit seizoen een vaste teamgenoot is van de viervoudig Formule 1-wereldkampioen binnen Verstappen.com Racing, keek zijn ogen uit toen hij de Nederlander in actie zag op de beruchte Duitse omloop.

Eerder dit jaar maakte Verstappen zijn officiële debuut in de legendarische etmaalrace op de Nordschleife. De Red Bull Racing-coureur kwam in mei in actie met een Mercedes-AMG GT3, die werd ingezet door Winward Racing. Hij deelde de bolide met startnummer 3 met Gounon, de Spanjaard Daniel Juncadella en de Oostenrijker Lucas Auer. Hoewel de formatie de strijd na een defecte aandrijfas in het eenentwintigste uur moest staken, heeft de rijstijl van de kopman een blijvende indruk achtergelaten op zijn collega's.

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Lachend in de pitbox

Gounon blikt bij Autohebdo terug op de risico's die zijn teamgenoot nam in het donker. "Het was werkelijk indrukwekkend om het talent van Max te aanschouwen, om te zien hoe hij reed en de risico's die hij nam", stelt de Mercedes-coureur. Vooral een moment in de nachtelijke uren is hem bijgebleven, waarbij hij samen met de vader van de Formule 1-kampioen toekeek. "Ik herinner me een stint in de nacht. Ik stond in de pitbox met zijn vader Jos en we stonden te lachen, om wat Max allemaal voor elkaar wist te krijgen", aldus Gounon.

Nachtmerrie

Het viertal kende ondanks de uitvalbeurt een uiterst sterk weekend in de Eifel. Nadat Juncadella de wagen als vierde had gekwalificeerd, wist het team tijdens de race de leiding te grijpen. De formatie reed meerdere uren op de eerste positie en verdedigde een voorsprong van ruim dertig seconden op het moment dat de techniek hen in de steek liet. Uiteindelijk strandde de auto na 133 voltooide ronden. "Het was een buitengewoon moment dat niet afliep zoals we hadden gehoopt; het was een sprookje dat helaas in een nachtmerrie veranderde, maar het was een onvergetelijke ervaring.”

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