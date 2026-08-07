close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Oscar Piastri, Lando Norris, FIA, McLaren, Miami, 2026

Stella onthult 'zware prijs' richting 2026: "We hadden uit elkaar kunnen vallen"

Oscar Piastri, Lando Norris, FIA, McLaren, Miami, 2026 — Foto: © IMAGO

Stella onthult 'zware prijs' richting 2026: "We hadden uit elkaar kunnen vallen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Andrea Stella onthult dat McLaren in de beginfase van het Formule 1-seizoen een hoge prijs betaald heeft voor de intensieve titelstrijd van vorig jaar. De Italiaan legt uit dat de renstal uit Woking een moeizame start kende, maar door interne eenheid en een succesvol updatepakket inmiddels de weg omhoog heeft teruggevonden.

Na het binnenslepen van de constructeurstitels in 2024 en 2025, en het rijderskampioenschap van Lando Norris vorig jaar, werd de koningsklasse dit seizoen opgeschud door ingrijpende reglementswijzigingen. McLaren had in eerste instantie moeite om het tempo van het dominante Mercedes te volgen, mede door uitdagingen rondom de nieuwe krachtbronnen. Vlak voor de zomerstop wist Norris echter overtuigend de Grand Prix van Hongarije te winnen met de ingrijpend vernieuwde MCL40.

Zware prijs voor succes

Stella benadrukt dat de overgang naar het nieuwe tijdperk zwaarder uitviel dan vooraf was gehoopt. "Na drie jaar van gestage vooruitgang, waarin we tussen 2024 en 2025 drie van de vier wereldtitels wonnen, was de start van dit seizoen een echte reset", aldus de teambaas. "Niet alleen omdat de regelwijzigingen waarschijnlijk de meest ingrijpende ooit in de geschiedenis van deze sport waren, maar vooral omdat we ons realiseerden wat voor een zware prijs we hadden betaald voor de inspanningen die we in 2025 hebben geleverd om de dubbel veilig te stellen."

Excuses zoeken

Toch is de leidsman uiterst tevreden over de manier waarop de regerend wereldkampioen met de tegenslagen is omgegaan. "We hadden uit elkaar kunnen vallen", blikt Stella terug op de lastige seizoensstart. "We hadden excuses kunnen zoeken waarom we het kampioenschap niet konden beginnen zoals we het vorige hadden afgesloten, maar dat was niet het geval. We hebben geprobeerd de technische en strategische redenen te begrijpen en we hebben onze inspanningen daarop gericht. Dat maakt me echt trots op dit team."

Gerelateerd

McLaren Lando Norris Oscar Piastri Andrea Stella

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'

'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'

  • Vandaag 06:59
  • 8
Norris gaat vernietigend tekeer tegen F1: "Coureurs hebben heel, heel weinig te zeggen"

Norris gaat vernietigend tekeer tegen F1: "Coureurs hebben heel, heel weinig te zeggen"

  • 4 augustus 2026 18:26
  • 14
Häkkinen ziet Verstappen liever niet bij McLaren: 'McLaren heeft al een kampioen in huis'

Häkkinen ziet Verstappen liever niet bij McLaren: 'McLaren heeft al een kampioen in huis'

  • Vandaag 12:22
  • 5
Norris zakte flink door na zeperd in Canada: "We dronken tot vier uur in de ochtend"

Norris zakte flink door na zeperd in Canada: "We dronken tot vier uur in de ochtend"

  • 5 augustus 2026 15:30
  • 4
FIA legt uit waarom volledige batterijcontrole niet mogelijk is: 'F1-coureurs zouden dan dít doen'

FIA legt uit waarom volledige batterijcontrole niet mogelijk is: 'F1-coureurs zouden dan dít doen'

  • Gisteren 18:49
Herbert ziet twijfel toeslaan in kamp Piastri: "Je kunt er niet aan ontsnappen"

Herbert ziet twijfel toeslaan in kamp Piastri: "Je kunt er niet aan ontsnappen"

  • 5 augustus 2026 08:02

Net binnen

21:45
Recap
'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans Recap
20:51
Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"
20:04
Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'
19:21
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
18:33
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar" max in nascar?

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"

4 augustus 2026 16:57 10
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

4 augustus 2026 06:58
Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special Special

Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special

3 augustus 2026 15:32
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

1 augustus 2026 08:01
Ontdek het op Google Play
x