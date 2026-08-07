Andrea Stella onthult dat McLaren in de beginfase van het Formule 1-seizoen een hoge prijs betaald heeft voor de intensieve titelstrijd van vorig jaar. De Italiaan legt uit dat de renstal uit Woking een moeizame start kende, maar door interne eenheid en een succesvol updatepakket inmiddels de weg omhoog heeft teruggevonden.

Na het binnenslepen van de constructeurstitels in 2024 en 2025, en het rijderskampioenschap van Lando Norris vorig jaar, werd de koningsklasse dit seizoen opgeschud door ingrijpende reglementswijzigingen. McLaren had in eerste instantie moeite om het tempo van het dominante Mercedes te volgen, mede door uitdagingen rondom de nieuwe krachtbronnen. Vlak voor de zomerstop wist Norris echter overtuigend de Grand Prix van Hongarije te winnen met de ingrijpend vernieuwde MCL40.

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Zware prijs voor succes

Stella benadrukt dat de overgang naar het nieuwe tijdperk zwaarder uitviel dan vooraf was gehoopt. "Na drie jaar van gestage vooruitgang, waarin we tussen 2024 en 2025 drie van de vier wereldtitels wonnen, was de start van dit seizoen een echte reset", aldus de teambaas. "Niet alleen omdat de regelwijzigingen waarschijnlijk de meest ingrijpende ooit in de geschiedenis van deze sport waren, maar vooral omdat we ons realiseerden wat voor een zware prijs we hadden betaald voor de inspanningen die we in 2025 hebben geleverd om de dubbel veilig te stellen."

Excuses zoeken

Toch is de leidsman uiterst tevreden over de manier waarop de regerend wereldkampioen met de tegenslagen is omgegaan. "We hadden uit elkaar kunnen vallen", blikt Stella terug op de lastige seizoensstart. "We hadden excuses kunnen zoeken waarom we het kampioenschap niet konden beginnen zoals we het vorige hadden afgesloten, maar dat was niet het geval. We hebben geprobeerd de technische en strategische redenen te begrijpen en we hebben onze inspanningen daarop gericht. Dat maakt me echt trots op dit team."

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