Daar waar Ferrari in Abu Dhabi beschikt over zijn eigen pretpark met Ferrari World Abu Dhabi, is Mercedes in Saoedi-Arabië bezig met de opbouw van Mercedes World. De plannen zijn ambitieus en de werkzaamheden vorderen in Qiddiya.

Mercedes laat een gebouw met maar liefst 9 verdiepingen uit de grond stampen met een totale oppervlakte van 45.000 m². Er zouden zo'n 20 'meeslepende' attracties worden gebouwd en dan ligt het gebouw ook nog naast de Speed Park Track in Qiddiya City.

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Mercedes World

Begin februari 2025 werd begonnen met de bouw van Mercedes World, precies naast het circuit. Naar verwachting wordt het park in 2028 opgeleverd, net als het circuit, dat ook vanaf dat jaar moet worden gebruikt in de koningsklasse.

Mercedes F1 / AMG world update , the centre piece of the Qiddiya paddock



Should this be considered merc new home race !? https://t.co/UnMGYJgvtG pic.twitter.com/9pQNNyQFgf — ahmed baokbah ?? ?️?️ (@ahmed_baokbah) August 8, 2026

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