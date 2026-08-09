Hoewel het hartje zomerstop is, komt er toch nog een heleboel nieuws naar buiten. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Max Verstappen onthult dat hij overweegt een eigen museum op te zetten, zoals Fernando Alonso dat ook heeft. Jos Verstappen onthult hoe Max juist degene was die er alles aan deed om een kartcarrière te beginnen en Mercedes bouwt een enorme trekpleister naast het circuit in Qiddiya. Dit is de GPFans Recap van zondag 9 augustus.

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F2-leider Tsolov mikt op Racing Bulls-zitje: 'Moet gewoon blijven doen wat ik doe'

Volgens Nikola Tsolov, de huidige leider in het Formule 2-kampioenschap, zou hij zonder problemen de overstap naar de Formule 1 kunnen maken. De negentienjarige coureur uit het opleidingsprogramma van Red Bull heeft inmiddels een goede indruk achtergelaten bij Racing Bulls. De hele uitspraak van het Red Bull-talent lezen? Klik hier!

Instagram @kellypiquet

Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily

Ook Max Verstappen is lekker van de zomerzon aan het genieten. De Nederlander brengt zijn zomerstop uiteraard door met het gezinnetje, waarbij vriendin Kelly Piquet de nodige kiekjes deelt. Bekijk hier de vakantiekiekjes van Piquet en Verstappen. Klik hier!

Mercedes werkt aan gigantische trekpleister naast F1-circuit in Qiddiya

Daar waar Ferrari in Abu Dhabi beschikt over zijn eigen pretpark met Ferrari World Abu Dhabi, is Mercedes in Saoedi-Arabië bezig met de opbouw van Mercedes World. De plannen zijn ambitieus en de werkzaamheden vorderen in Qiddiya. Alles lezen over de bouw van het megaproject? Klik hier!

Max Verstappen droomt van eigen museum: "Inspiratie voor jonge kinderen"

Max Verstappen heeft plannen om in de toekomst een eigen museum te openen. De viervoudig wereldkampioen denkt momenteel na over een geschikte locatie voor het project, dat als inspiratiebron moet dienen voor de jeugd, zo laat de F1-coureur van Red Bull Racing weten. Alles lezen over de plannen? Klik hier!

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Alesi stipt vetorecht Michael Schumacher bij Ferrari aan

Volgens voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi wist Michael Schumacher bij zijn overstap naar Ferrari in 1996 een bijzondere positie af te dwingen met een slimme contractuele constructie. De Fransman stelt dat de komst van de meervoudig wereldkampioen direct het einde betekende voor de coureurs die op dat moment bij de Italiaanse renstal reden, zo vertelt de huidige president van Circuit Paul Ricard in gesprek met deHigh Performance Podcast. De hele uitspraak van Alesi lezen? Klik hier!

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