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Ralf and Mick Schumacher with Sky Sports

Babynieuws bij de Schumachers: neef van Michael verwacht eerste kindje

Ralf and Mick Schumacher with Sky Sports — Foto: © IMAGO

Babynieuws bij de Schumachers: neef van Michael verwacht eerste kindje

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De familie Schumacher kan zich gaan opmaken voor gezinsuitbreiding. David Schumacher, de zoon van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher en het neefje van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, verwacht samen met zijn vrouw Vivien hun eerste kindje.

De coureur en zijn partner hebben al jarenlang een relatie en stapten in februari van dit jaar officieel in het huwelijksbootje. Vivien is zelf ook zeker geen onbekende in de wereld van de autosport. Onder haar meisjesnaam Vivien Keszthelyi kwam zij in het verleden uit in verschillende raceklassen, waaronder de W Series en de Formule 3. Het koppel deelde het babynieuws via een spiegel-selfie waarop zij kussend te zien zijn, met op de achtergrond een verzameling babyartikelen zoals een dekentje, babyschoentjes en een knuffelbeer. Binnen enkele minuten stroomden de felicitaties binnen van hun ruim 150.000 volgers.

Feestelijke maanden

Het nieuws over de aanstaande gezinsuitbreiding komt slechts twee maanden nadat vader Ralf Schumacher in het Franse Saint-Tropez in het huwelijk trad met zijn partner Etienne. Ralf was in het verleden getrouwd met Cora, de moeder van David, maar dat huwelijk strandde al in 2014. Ondertussen zit David op sportief vlak ook niet stil; hij is momenteel actief in de GT World Challenge Europe en de Nürburgring Langstrecken-Serie, waar hij uitkomt met een Ford Mustang GT3.

Situatie rondom Michael Schumacher

Terwijl de jongere generatie het goede nieuws deelt, blijft de medische situatie van oom Michael Schumacher een strikte privéaangelegenheid. Sinds de racelegende eind 2013 zwaar hersenletsel opliep bij een ski-ongeluk, wordt hij volledig afgeschermd van de buitenwereld. Hij ontvangt dag en nacht zorg van zijn familie en een toegewijd team van verpleegkundigen. Eerder dit jaar kwamen er wel voorzichtig positieve berichten naar buiten over een lichte verbetering in zijn situatie. Zo zou de voormalig Ferrari-coureur niet meer constant bedlegerig zijn en in een rolstoel kunnen zitten. Naar verluidt wisselt hij zijn tijd tegenwoordig af tussen zijn woningen op Mallorca en aan het Meer van Genève.

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