Babynieuws bij de Schumachers: neef van Michael verwacht eerste kindje
Babynieuws bij de Schumachers: neef van Michael verwacht eerste kindjeMaak ons je Google-favoriet
De familie Schumacher kan zich gaan opmaken voor gezinsuitbreiding. David Schumacher, de zoon van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher en het neefje van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, verwacht samen met zijn vrouw Vivien hun eerste kindje.
De coureur en zijn partner hebben al jarenlang een relatie en stapten in februari van dit jaar officieel in het huwelijksbootje. Vivien is zelf ook zeker geen onbekende in de wereld van de autosport. Onder haar meisjesnaam Vivien Keszthelyi kwam zij in het verleden uit in verschillende raceklassen, waaronder de W Series en de Formule 3. Het koppel deelde het babynieuws via een spiegel-selfie waarop zij kussend te zien zijn, met op de achtergrond een verzameling babyartikelen zoals een dekentje, babyschoentjes en een knuffelbeer. Binnen enkele minuten stroomden de felicitaties binnen van hun ruim 150.000 volgers.
Feestelijke maanden
Het nieuws over de aanstaande gezinsuitbreiding komt slechts twee maanden nadat vader Ralf Schumacher in het Franse Saint-Tropez in het huwelijk trad met zijn partner Etienne. Ralf was in het verleden getrouwd met Cora, de moeder van David, maar dat huwelijk strandde al in 2014. Ondertussen zit David op sportief vlak ook niet stil; hij is momenteel actief in de GT World Challenge Europe en de Nürburgring Langstrecken-Serie, waar hij uitkomt met een Ford Mustang GT3.
Situatie rondom Michael Schumacher
Terwijl de jongere generatie het goede nieuws deelt, blijft de medische situatie van oom Michael Schumacher een strikte privéaangelegenheid. Sinds de racelegende eind 2013 zwaar hersenletsel opliep bij een ski-ongeluk, wordt hij volledig afgeschermd van de buitenwereld. Hij ontvangt dag en nacht zorg van zijn familie en een toegewijd team van verpleegkundigen. Eerder dit jaar kwamen er wel voorzichtig positieve berichten naar buiten over een lichte verbetering in zijn situatie. Zo zou de voormalig Ferrari-coureur niet meer constant bedlegerig zijn en in een rolstoel kunnen zitten. Naar verluidt wisselt hij zijn tijd tegenwoordig af tussen zijn woningen op Mallorca en aan het Meer van Genève.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen overweegt bijzonder project, Mercedes bouwt enorme trekpleister | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
Babynieuws bij de Schumachers: neef van Michael verwacht eerste kindje
- 2 minuten geleden
Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje
- 38 minuten geleden
- 1
Martin Garrix tot Snollebollekes: deze artiesten treden op tijdens Dutch Grand Prix
- 1 uur geleden
George Russell kondigt verloving aan: Mercedes-coureur vraagt vriendin ten huwelijk
- 2 uur geleden
'Red Bull overweegt 'uitleenbeurt' Tsolov aan Cadillac: stoeltje Lawson daarmee gered'
- 2 uur geleden
F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje
- 3 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- 6 augustus
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"
- 25 juli
Patrese: 'Ik heb begrepen dat Verstappen ongelofelijke contracteisen aan Red Bull heeft gesteld'
- 23 juli