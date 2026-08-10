Verstappen nuchter over verdwijning Dutch GP: "Voelt voor mij niet als een afscheid"
Verstappen nuchter over verdwijning Dutch GP: "Voelt voor mij niet als een afscheid"Maak ons je Google-favoriet
Hoewel ook Max Verstappen het jammer vindt dat de Dutch Grand Prix verdwijnt, kan hij ook het voordeel van de situatie zien in gesprek met FORMULE 1 Magazine. De Nederlander stipt namelijk de situatie aan voordat de race terugkeerde, met unieke evenementen die nu weer meer ruimte kunnen krijgen, zoals de demo-dagen.
Verstappen hint op de Jumbo Racedagen die van 2014 tot en met 2019 georganiseerd werden op Circuit Zandvoort. Tijdens die demo-dagen waren er diverse demonstraties in oude Formule 1-wagens, maar kwamen ook andere raceklassen op bezoek. Het zorgde geregeld voor meer dan 100.000 fans die richting de Nederlandse badplaats afreisden voor het festijn.
Verstappen nuchter over verdwijning
De viervoudig kampioen stelt bij het medium dat de koningsklasse misschien wel stopt in Zandvoort, maar dat er nog genoeg redenen zijn om naar het circuit af te reizen: "Ik kijk daar wel op een nuchtere manier tegenaan, hoor. Het is inderdaad de laatste Formule 1-race, maar het circuit blijft gewoon bestaan en andere series zullen er blijven komen. Testdagen kunnen er nog georganiseerd worden, dus het voelt voor mij niet als een afscheid."
Cirkel is rond
Daarnaast hoopt Verstappen dat de fanevenementen weer zullen terugkeren: "Natuurlijk, het massale oranje-feest houdt misschien op, maar dat kunnen we wellicht ook een beetje terugkrijgen met een demo-dag, zoals in het verleden." Dat de Dutch Grand Prix zijn laatste editie over een paar weken zal krijgen, vindt Verstappen eigenlijk alleen maar mooi: "We hebben heel mooie jaren gehad, het is prima zo."
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