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Lance Stroll, Fernando Alonso, Aston Martin, Belgium, 2024

Herbert tempert verwachtingen bij Aston Martin: 'Geen overwinningen meer dit jaar'

Lance Stroll, Fernando Alonso, Aston Martin, Belgium, 2024 — Foto: © IMAGO

Herbert tempert verwachtingen bij Aston Martin: 'Geen overwinningen meer dit jaar'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Johnny Herbert denkt dat de renstal van Aston Martin zich geen zorgen te maken over de financiële perikelen bij de gelijknamige autofabrikant. De voormalig coureur benadrukt dat de twee takken volledig gescheiden van elkaar opereren, al stelt hij tegelijkertijd dat het team op sportief vlak nog een flinke inhaalslag te maken heeft.

Terwijl de commerciële tak van Aston Martin kampt met aanzienlijke verliezen en een hoge schuldenlast, staat het Formule 1-team er financieel onafhankelijk voor. Op de baan verloopt het seizoen echter moeizaam voor de renstal uit Silverstone. Tijdens de huidige zomerstop bezet het team de tiende plaats in het constructeurskampioenschap met slechts één verzameld punt. Daarmee is de formatie in een felle strijd verwikkeld met nieuwkomer Cadillac, dat momenteel weliswaar puntloos onderaan staat, maar Aston Martin in de kwalificaties regelmatig het vuur aan de schenen legt.

Financiën

Herbert ziet bij Casinostugan de penibele financiële situatie van het automerk dan ook niet als een belemmering voor de prestaties van het raceteam. "Het autobedrijf Aston Martin en het raceteam zijn twee verschillende dingen", legt de analist uit. "Ik denk niet dat er vanuit dat oogpunt zorgen zijn. Het zijn verschillende entiteiten. Het hele systeem werkt op een heel andere manier. Hun schulden gaan het F1-team dus niet beïnvloeden", aldus de voormalig coureur. Wel zag de Brit onlangs een lichtpuntje op het circuit. "Hongarije was een kleine stap vooruit voor ze. Ze versloegen Cadillac", vervolgt hij.

Blik op volgend jaar

In Hongarije introduceerde Aston Martin een omvangrijk upgradepakket, wat resulteerde in een lichte verbetering van de prestaties. "De auto bevindt zich op een betere plek, maar het is nu aan Honda om een beter pakket met de motor te produceren", stelt de ambassadeur van Lola Cars. Voor de rest van de huidige jaargang tempert Herbert de verwachtingen. "Er zit in potentie meer in het vat. Gaat het dit jaar ooit een race-winnende auto worden? Nee", klinkt het stellig. Volgens Herbert moet het vizier dan ook verschuiven naar de nabije toekomst. "Het zal echt aankomen op wat er volgend jaar gebeurt. De uitdaging is nu om te proberen de focus te leggen op hoe ze hun situatie voor de toekomst kunnen verbeteren", stelt hij. "Dus er zijn positieve signalen, ja, maar er is nog een heel, heel, heel lange weg te gaan. Je hoeft alleen maar te kijken naar wat er vooraan het veld gebeurt met Mercedes, McLaren en Ferrari. Het gaat voor hen niet makkelijk worden om die achterstand goed te maken", concludeert Herbert.

Denk jij dat Aston Martin dit seizoen nog op het podium terechtkomt?

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Aston Martin Fernando Alonso

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