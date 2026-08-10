Ook regerend wereldkampioen Lando Norris is lekker aan het genieten van de zomerpauze. De McLaren-coureur wist de eerste helft van het seizoen goed af te sluiten met de winst op de Hungaroring, maar kijkt nog altijd naar een achterstand van 91 punten op klassementsleider Kimi Antonelli.

De Engelsman verdedigt dit seizoen zijn wereldtitel, maar na de problemen in de openingsfase van het seizoen lijkt McLaren juist pas halverwege en na de updates met een grote verbetering te zijn gekomen. Vooral Norris lijkt uit dat pakket meer te kunnen halen dan teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër heeft momenteel 36 punten minder, op P7 in het kampioenschap.

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Norris geniet ook van zomerstop

Daar waar George Russell zijn verloving heeft onthuld op social media, Max Verstappen met het gezinnetje in het water dobbert, heeft Norris zijn eerste dagen gespendeerd met een aantal vrienden. Daarbij is de Engelsman afgereisd naar een luxe resort en koos daar voor de gezelligheid.

Lando was in Max’s stream on Twitch ??? pic.twitter.com/tLCswnJYhS — Lando Norris Fans (@Norrislandofans) August 9, 2026

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