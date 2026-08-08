Jessica Hawkins is ervan overtuigd dat vrouwelijke coureurs fysiek in staat zijn om in de Formule 1 te racen. De coureur en stuntvrouw, die momenteel bij Aston Martin F1 de rol bekleedt van hoofd van het F1 Academy-team en Driver Ambassador, stelt dat de fysieke barrière niet de reden is dat vrouwen de koningsklasse momenteel niet bereiken.

De discussie over de fysieke haalbaarheid voor vrouwen laait regelmatig op, waarbij zware en uitputtende races zoals de Grand Prix van Singapore als voorbeeld wordt aangehaald. In dergelijke wedstrijden verliezen coureurs kilo's aan zweet en wordt het lichaam tot het uiterste gedreven. Hawkins is echter stellig over de capaciteiten van vrouwelijke coureurs. "Ik ben er absoluut van overtuigd dat vrouwen sterk genoeg zijn voor de Formule 1. Overtuigd", aldus de Aston Martin-ambassadrice bij de Road To Success-podcast.

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Eigen ervaring in Formule 1-auto

Hawkins, die dit jaar in het British GT Championship uitkomt voor MK Racing, spreekt uit eigen ervaring. Eind 2023 testte zij zelf een Formule 1-auto van Aston Martin op de Hungaroring, een ervaring die zij nog steeds gebruikt in haar huidige rol. "Nadat ik er zelf in heb gereden voor een halve race-afstand, had ik net zo goed een hele race-afstand kunnen doen", blikt zij terug op die test. Wel geeft ze toe dat het zwaar was. "Mijn nek had het zwaar, mijn nek had het echt zwaar. Maar ik denk dat de nek van ieder persoon die voor de eerste keer in een Formule 1-auto stapt het zwaar heeft. Dat kwam niet doordat ik een vrouw ben", benadrukt Hawkins. Zij wijst erop dat zij in de aanloop naar die test niet in de Formule 2 of Formule 3 had geracet, en dat zelfs vaste Formule 1-coureurs na een lange pauze nekklachten ervaren. Ollie Bearman die voor Carlos Sainz in Saoedi-Arabië inviel is een voorbeeld van iemand die enorm last had van zijn nek in zijn Formule 1-debuut.

Zichtbaarheid is cruciaal

Als fysieke kracht niet het probleem is, ligt de oorzaak volgens Hawkins elders. Ze wijst op de wet van de grote aantallen bij de instroom van jong talent. "Als van elke duizend coureurs wereldwijd die beginnen met racen er maar één een vrouw is, dan is er tegen de tijd dat je bij de Formule 1 aankomt door de wet van het gemiddelde iets met die ene vrouw gebeurd", legt ze uit. Gebrek aan financiering of andere obstakels zorgen er vaak voor dat dit talent vroegtijdig afvalt. Zichtbaarheid via de F1 Academy, die in het seizoen 2026 een recordaantal kijkers trekt, is daarom cruciaal om de jongere generatie te inspireren. "Als ze het niet kan zien, kan ze het niet geloven." Hawkins vertelt uit eigen ervaring dat het moeilijk is voor een meisje om te geloven dat ze de Formule 1 kan bereiken, als vrouwen niet in de autosport te zien zijn.

© Aston Martin Aramco F1 Team

De kansen van Jamie Chadwick

Een coureur die in het verleden dicht bij de koningsklasse leek te komen, is Jamie Chadwick. Zij was zeer succesvol in de inmiddels opgedoekte W Series, werd de ontwikkelingscoureur van Williams F1 en won afgelopen seizoen de helft van de European Le Mans Series-races. Hawkins erkent de kwaliteiten van Chadwick. "Jamie was natuurlijk erg sterk in de W Series-dagen. Ze had het totaalpakket, ik denk dat ze wat financiering achter zich had", analyseert Hawkins. Toch redde ook Chadwick het niet tot de Formule 1-grid. "Was ze misschien net iets te vroeg voordat deze buzz ontstond? Waarschijnlijk wel. Ze was misschien net een beetje te vroeg, maar we hebben absoluut vrouwen gehad die goed genoeg zijn."

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