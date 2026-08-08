Voor GT-specialist Jules Gounon was de meest recente editie van de 24 uur van de Nürburgring een compleet andere ervaring door de aanwezigheid van Max Verstappen. De Frans-Andorrese coureur stelt dat de deelname van de viervoudig Formule 1-wereldkampioen een unieke sfeer met zich meebracht en merkte zelfs op de baan de gevolgen van de samenwerking.

Eerder dit jaar maakte Verstappen zijn debuut in de iconische uithoudingsrace op de Nordschleife. Hij deed dit als onderdeel van het Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, waar hij een auto deelde met Gounon, Lucas Auer en Dani Juncadella. Het evenement trok een recordaantal van 352.000 toeschouwers, wat door de organisatie en media direct werd toegeschreven aan de komst van de Nederlander. Gounon, zelf een ervaren fabriekscoureur voor Mercedes, kijkt bij Autohebdo met verbazing terug op het raceweekend in mei. "Het was mijn zesde 24 uur van de Nürburgring en deze editie was buitengewoon. De sfeer was anders, er hing iets speciaals, iets heel uitzonderlijks in de lucht. Het was het 'Verstappen-effect' in een notendop", blikt hij terug op het evenement dat voor het eerst in de geschiedenis volledig was uitverkocht.

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Ontwijkende tegenstanders

De drukte rondom de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3 was ongekend, maar ook tijdens het rijden merkte Gounon de invloed van zijn beroemde teamgenoot. "Om de teamgenoot van Max te mogen zijn, al zijn fans te zien, de drukte rondom de auto... Het was zelfs de eerste keer dat ik auto's praktisch van hun lijn zag wijken om ons te laten passeren, omdat iedereen dacht dat Max in mijn auto zat", aldus de meervoudig winnaar van grote endurance-races.

Dominante voorsprong

Ondanks de indrukwekkende publieke belangstelling eindigde het sportieve avontuur voor de equipe in een teleurstelling. Na een vierde plaats in de kwalificatie reed het team lange tijd aan de leiding. Op zondagochtend had de wagen, voorzien van een opvallende Red Bull-livery, zelfs een ruime voorsprong van meer dan dertig seconden opgebouwd ten opzichte van de concurrentie. Met nog minder dan vier uur op de klok sloeg het noodlot echter toe. Een technisch probleem aan de rechter achterzijde, veroorzaakt door een defecte aandrijfas, dwong de auto naar de pits. Na uitgebreide reparaties kon de wagen de race weliswaar hervatten, maar de formatie kwam uiteindelijk niet verder dan de zevenendertigste positie in het algemeen klassement.

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