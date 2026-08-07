'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans Recap
'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
We zijn alweer bijna halverwege de zomerstop! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.
Langzaam maar zeker kruipen we alweer richting de Grand Prix van Nederland, die over precies twee weken voor de allerlaatste keer van start gaat op Circuit Zandvoort. Ondertussen waren er genoeg nieuwtjes te melden in de wereld van de motorsport. Zo waren er onder meer Red Bull die de opvolger van Gianpiero Lambiase binnen lijkt te hebben, terwijl er rond het X-account rond de priv;
'Red Bull haalt Aston Martin-oudgediende binnen voor opvolging Lambiase'
Volgens het Duitse Bild gaat de bij Aston Martin vertrekkende Tom McCullough aan de slag bij Red Bull Racing. De Engelsman vervult bij het team van Aston Martin nog de rol van Performance Director, maar zal in dienst van de Oostenrijkers naar verluidt de nieuwe 'Head of Racing' worden, een functie die nu wordt toebedeeld aan Gianpiero Lambiase. Lees hier het hele artikel over de nieuwe Red Bull-medewerker.
Antonelli onthult lessen van Hamilton en Verstappen: 'Denk dat dat iets heel moois is'
Volgens Mercedes-coureur Kimi Antonelli valt er ondanks zijn sterke seizoensstart nog genoeg te leren van wereldkampioenen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De jonge Italiaan stelt dat hij vooral op mentaal vlak veel heeft opgestoken van het duo, maar erkent ook dat hij op bepaalde gebieden nog stappen moet zetten om hetzelfde niveau te bereiken. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Kimi Antonelli.
Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"
Dat Max Verstappen de afgelopen tijd kritisch is geweest op Red Bull en flirt met het idee om te vertrekken, is volgens Juan Pablo Montoya mogelijk alleen gebaseerd op geld. De Colombiaan stelt dat het uiteindelijk altijd op de euro's neerkomt en dat de Nederlander de transferperikelen gebruikt om het onderste uit de kan te halen bij Red Bull. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Juan Pablo Montoya.
Gounon sprakeloos door talent van Verstappen: "Jos en ik stonden te lachen"
Jules Gounon vond het optreden van Max Verstappen tijdens de 24 uur van de Nürburgring ronduit indrukwekkend. De Frans-Andorrese coureur, die dit seizoen een vaste teamgenoot is van de viervoudig Formule 1-wereldkampioen binnen Verstappen.com Racing, keek zijn ogen uit toen hij de Nederlander in actie zag op de beruchte Duitse omloop. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Jules Gounon.
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie
Het X-account dat normaal gesproken puur de vluchtgegevens van de privéjet van Max Verstappen deelt, heeft zich plotseling gemengd in het privéleven van de Formule 1-coureur. Het normaal geautomatiseerde profiel vroeg zich publiekelijk af of de viervoudig wereldkampioen en zijn partner Kelly Piquet in de toekomst nog een kind verwachten. Deze onverwachte stap leidde direct tot stevige negatieve reacties van volgers. Lees hier het hele artikel over de rel rondom het account van Max Verstappen zijn privéjet.
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