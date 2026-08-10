Honda heeft hoge verwachtingen van 'spec 2'-power unit: 'Interne doelen zijn bereikt'
Honda heeft hoge verwachtingen van 'spec 2'-power unit: 'Interne doelen zijn bereikt'Maak ons je Google-favoriet
Honda hoopt tijdens de Dutch Grand Prix de aansluiting met het middenveld te gaan krijgen, met de nieuwe specificatie van de Japanse krachtbron. Hoofdengineer Shintaro Orihara onthult dat Honda hoge verwachtingen heeft van de verbeteringen, maar kan nog weinig details prijsgeven.
Aston Martin is sinds dit seizoen afhankelijk van Honda voor de krachtbronnen. Die samenwerking verloopt tot op heden moeizaam, want de prestaties blijven nog uit. De AMR26 was daarnaast ook niet een wagen waar de coureurs veel vertrouwen in hadden, maar met de updates in Hongarije voelde Fernando Alonso de auto weer aan het asfalt plakken, waarmee de hoge mate van downforce werd benadrukt. Toch moest het team ook qua vermogen nog flink vooruit. De Japanse krachtbron kwam namelijk niet alleen vermogen tekort, maar bleek ook nog eens onbetrouwbaar en trilde daarnaast ook nog eens te veel.
Verbeterde power unit
Een groot deel van die problemen moet worden getackeld met de nieuwe krachtbron die Honda in Zandvoort laat debuteren. "We hebben hoge verwachtingen van de nieuwe specificatiekrachtbron die in Nederland zal debuteren. Dan gaan we zien waar we staan", zo opent Orihara. "We hebben ons gericht op het verbeteren van de motorprestaties door het verbrandingsproces sneller te maken", zo legt hij uit over de verbeteringen. Daarbij zijn ook de trillingen onder de loep genomen: "We hebben enkele aanpassingen aan het smeersysteem gedaan om de wrijving te verminderen. We hadden een behoorlijk lange lijst met zaken die we wilden verbeteren aan de motorprestaties."
Daarnaast moet er simpelweg ook meer vermogen beschikbaar zijn: "Het is een soort geheim, maar ik kan een klein beetje onthullen. We hebben de pre-chamber aangepast om de verbranding sneller te maken. Daarnaast hebben we ook de vorm van de zuiger veranderd om een betere verbranding te krijgen."
Vertrouwen is aanwezig bij Honda
Het vertrouwen is in ieder geval aanwezig: "Ik kan het exacte aantal niet bekendmaken, maar we hebben onze doelen bereikt. Ik heb er vertrouwen in dat de mensen in de HRC-fabriek in Sakura goed werk hebben geleverd met de tweede motorspecificatie."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Jessica Hawkins overtuigd: "Vrouwelijke coureurs zijn fysiek sterk genoeg voor F1"
- 8 augustus 2026 13:13
- 8
VIDEO | Verstappen overweegt bijzonder project, 'Pérez praat met Williams' | GPFans News
- Vandaag 14:11
F1 geeft meer duidelijkheid over kalender, Mercedes haalt risicovol 'foefje' uit | GPFans Recap
- 8 augustus 2026 21:44
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
Controversieel Verstappen-account op X verdwenen, Russell stapt in het huwelijksbootje | GPFans Recap
- 2 uur geleden
- 1
Stella deelt waarschuwing uit aan concurrentie: 'Plicht om prijzenkast te blijven vullen'
- 3 uur geleden
Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"
- Vandaag 19:31
- 2
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
- Vandaag 18:15
Supercomputer voorspelt: zo eindigt het Formule 1-seizoen van 2026
- Vandaag 17:01
- 1
Domenicali voert gesprekken met Verstappen over toekomst: 'Hij houdt van de sport'
- Vandaag 15:58
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- 6 augustus
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"
- 25 juli
Patrese: 'Ik heb begrepen dat Verstappen ongelofelijke contracteisen aan Red Bull heeft gesteld'
- 23 juli