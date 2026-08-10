Honda hoopt tijdens de Dutch Grand Prix de aansluiting met het middenveld te gaan krijgen, met de nieuwe specificatie van de Japanse krachtbron. Hoofdengineer Shintaro Orihara onthult dat Honda hoge verwachtingen heeft van de verbeteringen, maar kan nog weinig details prijsgeven.

Aston Martin is sinds dit seizoen afhankelijk van Honda voor de krachtbronnen. Die samenwerking verloopt tot op heden moeizaam, want de prestaties blijven nog uit. De AMR26 was daarnaast ook niet een wagen waar de coureurs veel vertrouwen in hadden, maar met de updates in Hongarije voelde Fernando Alonso de auto weer aan het asfalt plakken, waarmee de hoge mate van downforce werd benadrukt. Toch moest het team ook qua vermogen nog flink vooruit. De Japanse krachtbron kwam namelijk niet alleen vermogen tekort, maar bleek ook nog eens onbetrouwbaar en trilde daarnaast ook nog eens te veel.

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Verbeterde power unit

Een groot deel van die problemen moet worden getackeld met de nieuwe krachtbron die Honda in Zandvoort laat debuteren. "We hebben hoge verwachtingen van de nieuwe specificatiekrachtbron die in Nederland zal debuteren. Dan gaan we zien waar we staan", zo opent Orihara. "We hebben ons gericht op het verbeteren van de motorprestaties door het verbrandingsproces sneller te maken", zo legt hij uit over de verbeteringen. Daarbij zijn ook de trillingen onder de loep genomen: "We hebben enkele aanpassingen aan het smeersysteem gedaan om de wrijving te verminderen. We hadden een behoorlijk lange lijst met zaken die we wilden verbeteren aan de motorprestaties."

Daarnaast moet er simpelweg ook meer vermogen beschikbaar zijn: "Het is een soort geheim, maar ik kan een klein beetje onthullen. We hebben de pre-chamber aangepast om de verbranding sneller te maken. Daarnaast hebben we ook de vorm van de zuiger veranderd om een betere verbranding te krijgen."

Vertrouwen is aanwezig bij Honda

Het vertrouwen is in ieder geval aanwezig: "Ik kan het exacte aantal niet bekendmaken, maar we hebben onze doelen bereikt. Ik heb er vertrouwen in dat de mensen in de HRC-fabriek in Sakura goed werk hebben geleverd met de tweede motorspecificatie."

Your questions, answered by Shintaro Orihara.



At the Hungarian Grand Prix, we sat down with the General Trackside Manager and Chief Engineer to answer your questions on Honda, the spec 2 engine and more.#F1 pic.twitter.com/HQW1FWa1uh — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) August 9, 2026

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