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Raymond Vermeulen, Jos Verstappen, Max Verstappen, generic, Monaco GP, 2026

'Verstappen neemt pas in 2027 beslissing over toekomst bij Red Bull'

Raymond Vermeulen, Jos Verstappen, Max Verstappen, generic, Monaco GP, 2026 — Foto: © IMAGO
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'Verstappen neemt pas in 2027 beslissing over toekomst bij Red Bull'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens F1-insider gaat het er toch allerminst op lijken dat Max Verstappen komend jaar 'gewoon' bij Red Bull Racing zal blijven rijden. De Nederlander heeft, naar verluidt, het huidige seizoen al afgeschreven en wil vooral de wagen van 2027 afwachten, om vervolgens een beslissing te nemen over zijn toekomst bij het Oostenrijkse team.

De afgelopen maanden is het veelvuldig gegaan over de toekomst van Verstappen. Zo zouden McLaren en Mercedes de Nederlander in de gaten houden, maar lijken die twee teams ook de deur dicht te houden. Het simpele punt is dat Red Bull Racing de afgelopen jaren veel kopstukken heeft zien vertrekken en de wagen sinds 2024 niet meer de beste is gebleken. Afgelopen jaar zag Verstappen de titel naar Lando Norris gaan en dit seizoen zit de viervoudig kampioen nog altijd te wachten op zijn eerste zege. De progressie bij Red Bull lijkt momenteel ook te stagneren. Zo ontwikkelt het team door, maar staan de concurrenten ook niet stil. Het gevolg is dat de achterstand wel enigszins wordt verkleind, maar de achterstand is nog altijd aanwezig.

Verstappen zou eruit zijn

Het heeft voor veel gespeculeer over de toekomst van Verstappen gezorgd. De Nederlander zou momenteel de kaarten in handen hebben, maar volgens het medium de knoop hebben doorgehakt. Zo stelt F1-insider: "De Nederlander heeft een nieuw meerjarig contract van Red Bull ter ondertekening voorgelegd gekregen, maar wil zich slechts tot 2027 aan het team verbinden. Daarna wil hij beslissen hoe zijn toekomst eruit zal zien."

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