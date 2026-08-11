Montoya helder over Verstappen: "Nog niet de beste aller tijden"
Montoya helder over Verstappen: "Nog niet de beste aller tijden"Maak ons je Google-favoriet
Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya kan Max Verstappen nog niet worden bestempeld als de allerbeste coureur aller tijden. De Colombiaan, die tegenwoordig onder meer als analist werkzaam is in de paddock, benadrukt dat de kopman van Red Bull Racing absoluut tot de elite behoort, maar dat hij daarin niet de enige is.
Verstappen heeft de afgelopen jaren een indrukwekkend palmares opgebouwd. De Nederlander legde beslag op vier opeenvolgende wereldtitels in de periode van 2021 tot en met 2024. Tijdens het huidige seizoen beleeft de coureur echter een moeizamere periode; hij bezet momenteel de zesde plaats in het kampioenschap met 109 punten. Ondanks zijn 71 Grand Prix-overwinningen vindt Montoya het te vroeg om hem boven alle andere kampioenen te plaatsen.
Vergelijking met Schumacher en Hamilton
De analist wijst daarbij naar de dominantie van andere wereldkampioenen in de eenentwintigste eeuw. "Max Verstappen is nog niet de grootste coureur aller tijden", aldus de voormalig racewinnaar bij Betpack. Hij illustreert dit door te kijken naar de statistieken van twee zevenvoudig kampioenen. "Michael Schumacher won vijf van zijn zeven kampioenschappen sinds 2000", legt hij uit. Schumacher pakte inderdaad vijf opeenvolgende titels met Ferrari in de jaren 2000 tot en met 2004. Ook de prestaties van Lewis Hamilton worden door Montoya aangehaald: "Lewis heeft ze in die tijd alle zeven gewonnen". De Brit, momenteel uitkomend voor Ferrari, behaalde zijn kampioenschappen tussen 2008 en 2020.
Niet de enige grootheid
Naast Schumacher en Hamilton noemt de adviseur ook een andere dominante kracht uit het verleden van Red Bull Racing. Sebastian Vettel, die eind 2022 afscheid nam van de sport, won vier wereldtitels op rij voor de Oostenrijkse renstal. "Kijk naar wat Vettel deed, hij was ongelooflijk", stelt Montoya. De Colombiaan concludeert dat het talent van Verstappen ontegenzeggelijk is, maar dat de historische context in het oog gehouden moet worden. "Dus, is Max een van de grootsten? Zeker. Maar hij is niet de enige geweldige coureur", besluit hij.
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