close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen on FIA sofa in Red Bull kit looking stressed with hand running through hair

Montoya helder over Verstappen: "Nog niet de beste aller tijden"

Verstappen on FIA sofa in Red Bull kit looking stressed with hand running through hair — Foto: © IMAGO
2 reacties

Montoya helder over Verstappen: "Nog niet de beste aller tijden"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya kan Max Verstappen nog niet worden bestempeld als de allerbeste coureur aller tijden. De Colombiaan, die tegenwoordig onder meer als analist werkzaam is in de paddock, benadrukt dat de kopman van Red Bull Racing absoluut tot de elite behoort, maar dat hij daarin niet de enige is.

Verstappen heeft de afgelopen jaren een indrukwekkend palmares opgebouwd. De Nederlander legde beslag op vier opeenvolgende wereldtitels in de periode van 2021 tot en met 2024. Tijdens het huidige seizoen beleeft de coureur echter een moeizamere periode; hij bezet momenteel de zesde plaats in het kampioenschap met 109 punten. Ondanks zijn 71 Grand Prix-overwinningen vindt Montoya het te vroeg om hem boven alle andere kampioenen te plaatsen.

Vergelijking met Schumacher en Hamilton

De analist wijst daarbij naar de dominantie van andere wereldkampioenen in de eenentwintigste eeuw. "Max Verstappen is nog niet de grootste coureur aller tijden", aldus de voormalig racewinnaar bij Betpack. Hij illustreert dit door te kijken naar de statistieken van twee zevenvoudig kampioenen. "Michael Schumacher won vijf van zijn zeven kampioenschappen sinds 2000", legt hij uit. Schumacher pakte inderdaad vijf opeenvolgende titels met Ferrari in de jaren 2000 tot en met 2004. Ook de prestaties van Lewis Hamilton worden door Montoya aangehaald: "Lewis heeft ze in die tijd alle zeven gewonnen". De Brit, momenteel uitkomend voor Ferrari, behaalde zijn kampioenschappen tussen 2008 en 2020.

Niet de enige grootheid

Naast Schumacher en Hamilton noemt de adviseur ook een andere dominante kracht uit het verleden van Red Bull Racing. Sebastian Vettel, die eind 2022 afscheid nam van de sport, won vier wereldtitels op rij voor de Oostenrijkse renstal. "Kijk naar wat Vettel deed, hij was ongelooflijk", stelt Montoya. De Colombiaan concludeert dat het talent van Verstappen ontegenzeggelijk is, maar dat de historische context in het oog gehouden moet worden. "Dus, is Max een van de grootsten? Zeker. Maar hij is niet de enige geweldige coureur", besluit hij.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Juan Pablo Montoya

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'

'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'

  • Vandaag 13:52
  • 5
Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"

Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"

  • Gisteren 19:31
  • 4
'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'

'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'

  • 1 uur geleden
Verstappen stipt eigen populariteit aan: 'Succes helpt natuurlijk enorm'

Verstappen stipt eigen populariteit aan: 'Succes helpt natuurlijk enorm'

  • 3 uur geleden
F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje

F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje

  • Vandaag 10:01
  • 7
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega

Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega

  • 24 minuten geleden

Net binnen

19:04
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
18:09
'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'
17:01
Zandvoort kan terugkeren op F1-kalender in de toekomst: "Als er ergens ellende is"
16:01
Verstappen stipt eigen populariteit aan: 'Succes helpt natuurlijk enorm'
14:56
Race Planet Amsterdam sluit na 30 jaar de deuren: 'Met pijn in het hart'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x