Controversieel Verstappen-account op X verdwenen, Russell stapt in het huwelijksbootje | GPFans Recap
Controversieel Verstappen-account op X verdwenen, Russell stapt in het huwelijksbootje | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Hoewel het hartje zomerstop is, komt er toch nog een heleboel nieuws naar buiten. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.
Nog iets meer dan anderhalve week geduld en we kunnen eindelijk weer los met de langverwachte laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Terwijl we aftellen naar het heugelijke feest, blijft de Formule 1-wereld natuurlijk niet stilzitten. Zo was er heugelijk nieuws rondom George Russell, die het huwelijksbootje in zal gaan stappen met zijn geliefde vriendin. Ook was er nieuws over Max Verstappen zijn privéjetaccount die eerder deze week in opspraak kwam.
George Russell kondigt verloving aan: Mercedes-coureur vraagt vriendin ten huwelijk
Mercedes-coureur George Russell heeft tijdens de zomerstop van de Formule 1 zijn verloving met zijn langdurige partner Carmen Montero Mundt aangekondigd. De 28-jarige Brit deelde het heugelijke nieuws via een gezamenlijk bericht op Instagram, met daarbij foto's van het aanzoek. Op de beelden is te zien hoe de coureur op één knie ging tijdens een intiem diner op het strand, dat werd verlicht door kaarsen. Lees hier het hele artikel over het heugelijke nieuws voor George Russell.
Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje
Het X-account dat de privéjet van Max Verstappen nauwlettend volgde, is geschorst na het breken van de regels van het socialmediaplatform. Normaliter volgde het account de bewegingen van het vliegtuig van de Nederlander, maar afgelopen week werden er ook vragen gesteld over de privacy van de Red Bull-coureur. Lees hier het hele artikel over het nieuwtje rond de privéjet van Max Verstappen op X.
Verstappen nuchter over verdwijning Dutch GP: "Voelt voor mij niet als een afscheid"
Hoewel ook Max Verstappen het jammer vindt dat de Dutch Grand Prix verdwijnt, kan hij ook het voordeel van de situatie zien in gesprek met FORMULE 1 Magazine. De Nederlander stipt namelijk de situatie aan voordat de race terugkeerde, met unieke evenementen die nu weer meer ruimte kunnen krijgen, zoals de demo-dagen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen over Zandvoort.
'Cadillac kijkt rond naar opvolgers voor Bottas en Pérez'
Hoewel Sergio Pérez en Valtteri Bottas vooral Cadillac aan het opbouwen zijn, meldt FoxSports Mexico dat het duo zich toch wel zorgen moet gaan maken over de toekomst bij het team. Zo zou de Amerikaanse renstal twee jongere coureurs op het oog hebben en die zouden, ondanks de doorlopende contracten, volgend jaar al kunnen instappen. Lees hier het hele artikel over de berichten rond Cadillac.
Supercomputer voorspelt: zo eindigt het Formule 1-seizoen van 2026
Tijdens de huidige zomerstop heeft een supercomputer berekend hoe het restant van het Formule 1-seizoen zal verlopen. Volgens de voorspellingen van Vision4Sport kroont Kimi Antonelli zich later dit jaar tot de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de sport. De coureur van Mercedes zou in een zenuwslopende ontknoping zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton nipt achter zich laten. Lees hier het hele artikel over de voorspelde uitslag van dit seizoen.
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