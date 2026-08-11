Het duurt niet lang meer voordat de zomerstop weer achter ons ligt. Ondanks de pauze is er toch weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en de meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd duidelijk dat Carlos Sainz naar een uitweg zoekt bij Williams en uiteindelijk ook contact heeft opgenomen met Red Bull Racing. Ferrari heeft de software van de power unit onder de loep genomen en verwacht pk's te winnen en de communicatiechef van Stefano Domenicali, Liam Parker, doet de belofte dat de elektromotor binnen tien jaar uit de Formule 1 is verdwenen. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 11 augustus.

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'Ferrari verwacht flinke stap richting Mercedes met verbeterde power unit'

Het team van Ferrari heeft alles op alles gezet om de achterstand op het team van Mercedes recht te trekken en verwacht volgens Formule Tecnica veel van de verbetering aan de krachtbron die in Monza wordt verwacht. De Italiaanse krachtbron zou zo'n 10 tot 15 pk extra aan vermogen moeten hebben, maar de grote winst zou vooral in de software liggen. Lees alles over de verbeteringen bij Ferrari. Klik hier!

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'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'

Dat Carlos Sainz momenteel niet op zijn plek zit bij Williams en aan het rondkijken is naar betere opties, circuleert al enkele weken in de wandelgangen. Het Spaanse Motor weet te melden dat de Spanjaard inmiddels ook diverse gesprekken met Red Bull achter de rug heeft, als mogelijke vervanger mocht Max Verstappen besluiten te vertrekken. Alles lezen over het contact? Klik hier!

Race Planet Amsterdam sluit na 30 jaar de deuren: 'Met pijn in het hart'

Na ruim dertig jaar sluit Bleekemolens Race Planet in Amsterdam Westpoort definitief de deuren. Sebastiaan Bleekemolen stelt dat de sterk gestegen kosten en het gebrek aan stroomcapaciteit het onmogelijk maken om de locatie in de toekomst rendabel te houden, zo laat de Viaplay-analist weten in gesprek met AT5. Alles lezen over het besluit? Klik hier!

'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'

Hoewel Red Bull Racing Max Verstappen graag aan boord wil houden en daarvoor een topwagen moet gaan leveren, zijn de signalen binnen het team volgens een F1-insider glashelder over de RB22. Alles lezen over de interne mening over de RB22? Klik hier!

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Zandvoort kan terugkeren op F1-kalender in de toekomst: "Als er ergens ellende is"

Robert van Overdijk, circuitdirecteur van Circuit Zandvoort, onthult dat de Nederlandse baan de komende jaren bij de FIA op de shortlist staat als eventuele uitvalsbasis bij calamiteiten. Alles lezen over de nieuwe deal met de FIA? Klik hier!

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