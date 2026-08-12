Hoewel we nog anderhalve week moeten wachten op de start van het raceweekend in Zandvoort, lijken de eerste weersvoorspellingen voor de Dutch Grand Prix te wijzen op een weekend vol regen.

In 2023 kwam het kort na de start van de wedstrijd in de Nederlandse badplaats met bakken uit de hemel. Het was dan ook een race met spectaculaire schuivers, op papier ook nog altijd de race met de meeste inhaalmanoeuvres, met 186 acties. Uiteindelijk ging de overwinning naar iemand die in Zandvoort graag wordt gezien, namelijk Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Weersverwachting Dutch Grand Prix

Of dat volgende week ook allemaal staat te gebeuren, moet nog maar blijken. Toch meldt Weeronline dat er regendruppels in aantocht zijn. Zo wordt er op vrijdag 21 augustus een natte dag verwacht. Het kwik zal die vrijdag rond de 21 graden hangen, maar met een neerslagkans van tachtig procent lijkt het haast wel zeker dat er een bui valt tijdens het sprintweekend. Zaterdag wordt een soortgelijke dag en dat geldt ook voor zondag. Op die dag kan er mogelijk wel meer regen vallen dan op de eerdere dagen.

Het belooft nat te gaan worden tijdens de Dutch Grand Prix?? pic.twitter.com/1z4XeYUALK — GPFans NL (@GPFansNL) August 12, 2026

Gerelateerd