Weerbericht voorspelt regenbuien voor Verstappen en collega's in Zandvoort
Weerbericht voorspelt regenbuien voor Verstappen en collega's in ZandvoortMaak ons je Google-favoriet
Hoewel we nog anderhalve week moeten wachten op de start van het raceweekend in Zandvoort, lijken de eerste weersvoorspellingen voor de Dutch Grand Prix te wijzen op een weekend vol regen.
In 2023 kwam het kort na de start van de wedstrijd in de Nederlandse badplaats met bakken uit de hemel. Het was dan ook een race met spectaculaire schuivers, op papier ook nog altijd de race met de meeste inhaalmanoeuvres, met 186 acties. Uiteindelijk ging de overwinning naar iemand die in Zandvoort graag wordt gezien, namelijk Max Verstappen.
Weersverwachting Dutch Grand Prix
Of dat volgende week ook allemaal staat te gebeuren, moet nog maar blijken. Toch meldt Weeronline dat er regendruppels in aantocht zijn. Zo wordt er op vrijdag 21 augustus een natte dag verwacht. Het kwik zal die vrijdag rond de 21 graden hangen, maar met een neerslagkans van tachtig procent lijkt het haast wel zeker dat er een bui valt tijdens het sprintweekend. Zaterdag wordt een soortgelijke dag en dat geldt ook voor zondag. Op die dag kan er mogelijk wel meer regen vallen dan op de eerdere dagen.
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