Hoewel 'Danny Ric' al een tijdje is verdwenen uit de Formule 1, heeft de goedlachse Australiër nog altijd contact met de hoofdrolspelers van de koningsklasse. Oud-teamgenoot Max Verstappen appt nog altijd met hem. Ook Lando Norris laat van zich horen, al valt het gesprek wel snel dood, zo onthult Ricciardo in de Box Box with Bella-podcast.

Ricciardo kende een lange staat van dienst voordat hij in 2024 in Singapore moest aangeven dat dat zijn laatste race was in de Formule 1. In 2014 werd de Australiër juist gezien als de opvolger van Sebastian Vettel, die naar Ferrari verkaste, maar met de aanstelling van Verstappen in 2016 kwam er verandering in de pikorde. Hoewel het duo in de eerste jaren nog aan elkaar gewaagd was, koos Ricciardo uiteindelijk voor Renault en McLaren om daarna terug te keren bij de Racing Bulls, met als doel om bij Red Bull uit te komen. Dat ging uiteindelijk niet meer.

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Contact met coureurs nog altijd aanwezig

De goedlachse Australiër kan inmiddels met een lach terugkijken op zijn carrière, met diverse hoogtepunten. Ook met Verstappen onderhoudt hij nog flink contact: "Degene die ik het meest spreek via WhatsApp, dat is Max." Ook regerend kampioen Norris appt nog geregeld met 'The Honeybadger', al lopen die gesprekken niet zo soepel: "Lando is echt verschrikkelijk met appen. Ja, ik denk dat hij na een paar berichtjes verveeld raakt en dan gewoon stopt met antwoorden." Wel onthult Ricciardo dat hij geniet van de spraakfunctie: "Ik stuur zó veel spraakberichten. God, het is misschien een beetje egoïstisch, maar ik vind het heerlijk."

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