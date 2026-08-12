Met het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase moet Red Bull op zoek naar nieuwe vertrouwelingen voor Max Verstappen. Eén naam is inmiddels bevestigd, terwijl een andere naam steeds nadrukkelijker rondzingt. Maar wie zijn Tom Hart en Tom McCullough, de mannen die mogelijk de leegte van 'GP' moeten opvullen?

Lambiase was de eerste en dan ook de enige race-engineer die Verstappen bij Red Bull toegewezen heeft gekregen. De relatie is de afgelopen jaren uiterst betrouwbaar gebleken, hoewel beide mannen er niet voor terugdeinzen om elkaar over de boordradio soms goed de waarheid te vertellen. Toch komt er aan die relatie een einde, want 'GP' verkast. Daarmee verliest Red Bull niet alleen een getalenteerde race-engineer, ook de 'Head of Racing' vertrekt. In die rol geeft Lambiase leiding aan de race- en engineeringsteams op het circuit. Ook de prestaties van de auto's vallen onder zijn leiding.

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Race-engineer Verstappen

Met de kennis dat 'GP' op termijn zal vertrekken, werd er al gezocht naar een geschikte opvolger. Verstappen gaf in Hongarije aan dat hij Hart daarin als de beste keuze ziet. "Ik voelde aan Tom dat hij eigenlijk heel graag wilde blijven, maar wel in een andere rol. Rond Miami gingen we het gesprek aan. Toen merkte ik wel dat hij enthousiast werd van onze ideeën", zo vertelde Verstappen bij Viaplay.

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Hart is ook een van de oudgedienden van Red Bull Racing, hoewel hij er niet vanaf het begin in 2005 al bij was. De Engelsman startte namelijk in 2012 bij de renstal en heeft diverse functies gehad. Sinds 2020 is hij Performance Engineer. Daarmee zit hij momenteel al in het team van engineers dat rondom de wagen van Verstappen werkt en op die manier is het ook geen compleet nieuw geluid voor de Nederlander.

McCullough nieuwe Head of Racing?

Lambiase vervult naast zijn werkzaamheden voor Verstappen ook de rol van Head of Racing en hoewel het nog niet is bevestigd, wijzen diverse geluiden uit de wandelgangen naar McCullough als opvolger voor die taken. Momenteel is McCullough nog in dienst van Aston Martin, maar naar verwachting vertrekt hij daar eind 2026. Met de verwachte gardening leave-periode zou hij halverwege 2027 kunnen aansluiten bij het team.

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Bij Aston Martin vervulde McCullough diverse rollen die te maken hebben met de wagens. Daarbij voert hij vooral veranderingen door om de coureurs de auto's beter te laten aanvoelen. "Wat een coureur door zijn lichaam en via zijn zitvlak voelt terwijl hij in de auto zit, is precies wat de auto aan het doen is. Je moet op sommige vlakken compromissen sluiten om de auto goed bestuurbaar te maken en de coureur tevreden te houden. We gebruiken de coureur dan ook, naast alle sensoren, om precies te bepalen hoe we de auto moeten afstellen en optimaliseren om er het maximale uit te halen", zo stipte hij bij Aston Martin aan over zijn werkzaamheden.

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