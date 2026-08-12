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Madring, social Reddit @ r/formula1

Madring krijgt steeds meer vorm: nieuwe update vanuit Madrid | F1 Shorts

Madring, social Reddit @ r/formula1 — Foto: © Reddit @ r/formula1
46 reacties

Madring krijgt steeds meer vorm: nieuwe update vanuit Madrid | F1 Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

F1 Shorts

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2u geleden

12:36

Madring deelt update over bouw circuit

Het Circuito de Madring deelt een update van de baan, die nog altijd in aanbouw is. De baan begint inmiddels al flink vorm te krijgen, nadat vorige maand het team van Ferrari ook al was afgereisd naar Spanje voor een filmdag. De race in Madrid zal in het weekend van 13 september worden verreden en naar verwachting lijkt er geen vertraging op te gaan treden.

25 Jul

15:20

Ticktum verrast vriend en vijand met Formule E-overwinning in spectaculaire laatste ronde

Dan Ticktum heeft zojuist de eerste race van de Tokyo E-Prix op zijn naam geschreven. De Brit kwam vanaf de zesde positie en haalde de Andretti van landgenoot Jake Dennis in de allerlaatste ronde in voor de overwinning. Het kwam als een verrassing, aangezien Ticktum slechts twee keer eerder in de punten is gekomen dit seizoen en dat was met een vijfde en vierde plaats. Het is zijn tweede zege in de Formule E ooit evenals de tweede voor Cupra Kiro. Dennis is met zijn tweede plaats wel dichter bij Mitch Evans en de gecrashte Pascal Wehrlein gekomen in het kampioenschap. Nick Cassidy completeerde het podium in Japan. Morgen volgt de tweede race van de Tokyo E-Prix, het één na laatste weekend van dit Formule E-seizoen.

19 Jul

10:30

Van Hoepen zorgt voor code rood door flinke crash: "Neeeee!"

Laurens van Hoepen heeft zichzelf uitgeschakeld tijdens de hoofdrace van de Formule 2. De Nederlander in dienst van Trident ging bij het uitkomen van Les Combes op Spa-Francorchamps te wijd en kwam op de kerbstones terecht. Door de instabiliteit ging de auto direct rechtsaf de muur in en kwam de wagen met de achterkant in de bandenstapels terecht. Van Hoepen kon ongedeerd uit zijn wagen stappen, maar schreeuwde het over de boordradio uit: "Neeeee! Ik heb de hele auto afgeschreven."

17 Jul

15:47

Kwalificatie F3 vroegtijdig beëindigd na crashes op Spa

Freddie Slater heeft de poleposition in de Formule 3 te pakken na een chaotische sessie op Circuit Spa-Francorchamps. In de slotfase crashten diverse coureurs van de baan, omdat het veld tijdens de kwalificatie toch wel aardig dicht bij elkaar in de buurt reed. Tijdens de herstelwerkzaamheden ging het ook nog eens regenen en besloot de wedstrijdleiding met nog iets meer dan zeven minuten te gaan om de sessie niet meer te vervolgen.

14 Jul

12:43

Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van België

Max Verstappen keert komend weekend terug naar één van zijn favoriete circuits: Spa-Francorchamps. Naar verwachting krijgt de Nederlander het daar opnieuw lastig met de RB22, aangezien het circuit qua energiemanagement veel overeenkomsten vertoont met Silverstone. Toch heeft Verstappen ook positief nieuws te melden. De viervoudig wereldkampioen verschijnt in België namelijk met een speciale editie van zijn helm.

12 Jul

11:43

Colapinto komt goed weg na spannend moment op Goodwood Festival

Franco Colapinto is dit weekend ook aanwezig bij het legendarische Goodwood Festival of Speed. De Argentijn mocht de E20 flink op zijn staart trappen, de wagen waarmee Lotus in 2012 op de startgrid stond. Daarbij wilde Colapinto het publiek ook trakteren op een aantal donuts, waarbij hij net iets te enthousiast was en de wagen abrupt wegschoot. Toch loopt het allemaal met een sisser af en kan het publiek genieten van een onvervalste V8-motor.

09 Jul

12:51

Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje

Het team van Ferrari maakt slim gebruik van de filmdag om het gloednieuwe circuit in Madrid alvast uit te testen. Daarbij moet wel worden benadrukt dat zo'n filmdag niet hetzelfde is als een volwaardige testdag, waardoor het Italiaanse team slechts minimale data kan verzamelen. Toch is het een voordeel voor het duo om alvast de eerste meters te kunnen maken op de Spaanse baan. Lewis Hamilton komt vanmiddag in actie.

05 Jul

10:53

Opvallend moment in Silverstone: F3-coureur ontbreekt tijdens podiumceremonie

Een opvallend moment tijdens de podiumceremonie van de Formule 3-race in Silverstone. Matteo De Palo wist de race te winnen. Theophile Naël kwam weliswaar als tweede over de streep, maar kreeg een tijdstraf van tien seconden. Daardoor schoof Ernesto Rivera door naar P2 en mocht Maciej Gladysz de trofee voor de derde plek mee naar huis nemen. Gladysz ontbrak echter tijdens de podiumceremonie, maar kwam nog wel op tijd aan om de beker in ontvangst te nemen.

01 Jul

16:26

Cadillac onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone

Het team van Cadillac komt aankomend weekend in Silverstone aan met een ietwat aangepaste livery. Het Amerikaanse team viert dit weekend namelijk Independence Day op 4 juli. Speciaal voor deze gelegenheid is de hele auto gekleurd in rood, wit en blauw.

30 Jun

18:14

McLaren ziet af van papajaoranje en onthult volledig nieuwe livery voor Silverstone

McLaren heeft inspiratie gehaald uit de M2B-bolide uit het Formule 1-seizoen van 1966. Lando Norris en Oscar Piastri zullen aankomend weekend tijdens de Britse Grand Prix uitkomen in een wit-groene kleurstelling in plaats van het bekende papajaoranje.

28 Jun

11:52

VIDEO: Verstappen-fan gaat uit z'n plaat na crash in kwalificatie

26 Jun

12:20

Coureurs verzamelen voor Domenicali-diner

Waar we in Abu Dhabi altijd het Hamilton-diner hebben, was het dit weekend tijd voor het etentje dat door Stefano Domenicali wordt georganiseerd. Daar is nu een foto van online verschenen.

24 Jun

14:40

Beganovic vervangt Leclerc in VT1 Oostenrijk

Charles Leclerc zal tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk zijn wagen afstaan aan Dino Beganovic in het kader van de welbekende rookieverplichtingen. 

22 Jun

14:33

Hamilton heeft meeste ronden aan de leiding gelegen in 2026

Hoewel Kimi Antonelli momenteel het kampioenschap leidt, is de jongeling uit Italië in 2026 tóch ingehaald door Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist in Spanje zijn eerste overwinning voor Ferrari te behalen en heeft sinds de race in Barcelona de meeste ronden aan de leiding gereden van alle coureurs dit seizoen.

16 Jun

12:33

Madring onthult update over bouw circuit

Hoewel de organisatie in Madrid nog enkele maanden heeft tot het Grand Prix-weekend in september van start gaat, waren er wel vraagtekens over de voortgang van de bouw. Het circuit laat echter zien dat er flinke stappen zijn gezet: de baan is inmiddels volledig geasfalteerd.

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