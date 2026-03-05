Sainz ziet twee kanshebbers: "Hij of Verstappen wordt wereldkampioen in 2026"

Carlos Sainz Jr. (31) is in Melbourne om zich voor te bereiden op de Grand Prix van Australië, waar het nieuwe F1-seizoen van 2026 wordt afgetrapt. Williams lijkt vooralsnog niet tot de titelkandidaten te behoren, maar volgens de Spanjaard geldt dat wel voor Max Verstappen. Sainz denkt dat Verstappen één van de twee grootste kanshebbers is op het kampioenschap.

In Australië wordt dit weekend het nieuwe Formule 1-seizoen geopend en zowel de coureurs als de fans en de analisten kijken allemaal reikhalzend uit naar de kwalificatie en de hoofdrace. Iedereen wil maar wat graag weten wie er de zaakjes het beste voor elkaar heeft en wie de plank volledig heeft misgeslagen. Williams lijkt vooralsnog tot de laatste groep te behoren. Ze moesten de testweek in Barcelona aan zich voorbij laten gaan omdat de auto nog niet gereed was - en in Bahrein maakte men ook geen bijzondere indruk. Sainz vindt die conclusie echter een beetje te voorbarig. "Het is gewoon te vroeg. Kalm aan, geef ons eerst een paar dagen testen en geef het daarna wat tijd", zo zei hij in de Beyond the Grid-podcast.

Sainz wijst naar Verstappen en Russell als mogelijke wereldkampioen

Anderzijds is Sainz zelf ook niet vies van een voorspelling op voorhand. Als hem gevraagd wordt wie er de grootste kans maakt op de wereldtitel, antwoordt hij: "Als ik twee namen mag noemen, dan zeg ik George Russell of Max Verstappen." Als hem vervolgens gevraagd wordt hoe hij bij deze namen komt, wil Sainz er niet al te veel op ingaan. "Op basis van wat ik tijdens de drie dagen testen in Bahrein heb gezien", zo zegt hij. Het toeval wil dat Russell de beste papieren aan Red Bull toedicht, terwijl Verstappen zegt dat Mercedes waarschijnlijk één van de voorste teams gaat zijn. Het blijft dus koffiedik kijken totdat we het eerste weekend achter de rug hebben - en zelfs dan kan het nog van circuit tot circuit veranderen wie er de favoriet is.

Mercedes en Red Bull wijzen naar elkaar

Verstappen stelde eerder dat hij denkt dat Mercedes aan het sandbaggen was in Bahrein en dat ze nog wat motorvermogen achter de hand houden. Russell zei op zijn beurt dat Red Bull in de tweede testweek opeens opvallend langzaam was, wat er ook op zou duiden dat de Oostenrijkers hun motorvermogen in de laatste testfase hadden teruggeschroefd.