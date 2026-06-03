Nederlandse Formule 1-fans kunnen aankomend weekend de Grand Prix van Monaco gratis bekijken. De Duitse zender RTL heeft namelijk een sublicentie weten te bemachtigen voor de race in het prinsdom en zendt zowel de kwalificatie als de race uit op het open net, zo meldt TotaalTV.

Voor veel Nederlanders is RTL gewoon beschikbaar via het standaard tv-pakket van providers als Ziggo en KPN. Ook via de satelliet is de zender gratis te ontvangen. De kwalificatie begint zaterdag om 15:15 uur, terwijl zondag om 13:30 uur de voorbeschouwing op de race start. Het Duitse commentaar wordt verzorgd door Heiko Wasser en voormalig coureur Christian Danner, met de legendarische Kai Ebel als pitreporter in de straten van Monte Carlo. Wie liever naar Viaplay kijkt, hoort daar Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

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Gratis alternatief voor Nederlandse F1-fans

De gratis uitzending komt op een moment waarop veel Formule 1-fans te maken hebben met stijgende abonnementskosten. Bij Viaplay betalen kijkers inmiddels tot 21,99 euro per maand voor een reclamevrij abonnement. De streamingdienst kampt echter met financiële uitdagingen en zag het afgelopen kwartaal opnieuw een miljoenenverlies. Ook het aantal abonnees in de kernmarkten daalde het afgelopen jaar. Naar verluidt wordt er achter de schermen gewerkt aan een overname door grootaandeelhouders Canal+ en PPF om het bedrijf van de beurs te halen.

Olav Mol en Jack Plooij met voorbeschouwing

Naast RTL is er nog meer gratis content beschikbaar rond het raceweekend in Monaco. Grand Prix Radio heeft de samenwerking met Talpa Network uitgebreid, waardoor Olav Mol en Jack Plooij vanaf zondag ook weer in beeld verschijnen. Het duo verzorgt vlak voor de start van de race een live voorbeschouwing van ongeveer dertig minuten, die kosteloos te volgen is via de website en de app van KIJK.