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max verstappen, red bull, alex dunne, mclaren, f2, monaco

F1-race Monaco toch niet gratis te zien in Nederland: RTL op zwart tijdens uitzendingen

max verstappen, red bull, alex dunne, mclaren, f2, monaco — Foto: © IMAGO

F1-race Monaco toch niet gratis te zien in Nederland: RTL op zwart tijdens uitzendingen

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Een flinke domper voor Nederlandse Formule 1-fans zonder betaald abonnement. Het raceweekend in Monaco aankomend weekend zou grotendeels gratis te volgen zijn bij het Duitse RTL, maar volgens TotaalTV zijn de FOM en Viaplay hier inmiddels voor gaan liggen.

De Formule 1 is in Nederland al enkele jaren achter een betaalmuur verdwenen, maar op woensdag kwam er een leuk bericht naar buiten voor fans zonder betaald abonnement. De Duitse zender RTL heeft namelijk een sublicentie weten te bemachtigen voor de race in het prinsdom en zal zowel de kwalificatie als de race uitzenden op het open net. RTL Duitsland is voor veel Nederlanders beschikbaar als onderdeel van het standaard tv-pakket, bij providers zoals Ziggo en KPN. Ook via de satelliet is de zender gratis te ontvangen. Toch worden de sessies aankomend weekend niet uitgezonden in Nederland, zo meldt TotaalTV.

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"Ziggo, KPN en alle andere Nederlandse providers die RTL Duitsland in hun pakket hebben, moeten de zender tijdens de live-uitzendingen van de Formule 1 op zwart zetten", zo leest het op de site. "Dat heeft RTL Group laten weten aan de aanbieders. Aanleiding zijn de uitzendrechten: in Nederland liggen die exclusief bij Viaplay. Dit wordt door providers aan Totaal TV gemeld." Volgens TotaalTV zijn Formula One Management en Viaplay dus voor de gratis uitzendingen gaan liggen. Het is voor het eerst dat deze maatregel wordt ingezet. RTL Duitsland zendt al jaren een aantal races per seizoen gratis uit, ook in Nederland.

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