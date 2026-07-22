Hoewel Max Verstappen in België de derde plek wist veilig te stellen, was ook daar het probleem met de batterij aanwezig. Uit de boardradio van de Nederlander blijkt dat de gemoederen opliepen, waarbij Verstappen toch een duidelijke sneer uitdeelde.

Vanaf 2026 speelt de elektromotor, tot ongenoegen van veel fans en coureurs, een dominantere rol. Daardoor is het elektrische vermogen van cruciaal belang geworden, maar dat vermogen is niet altijd inzetbaar. Coureurs moeten de accu dan ook opladen om er gebruik van te kunnen maken. Volgens diverse coureurs heeft dit weinig meer te maken met het oorspronkelijke Formule 1, waarin coureurs voluit gingen en vooral de limieten opzochten, in plaats van zich bezig te houden met energiemanagement.

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Frustraties over batterij

Vooral op circuits waar de 'oude' wagens goed tot hun recht komen, komen de huidige auto's flink tekort. Tijdens de openingsronde in Spa zag Verstappen Charles Leclerc als een 'rode raket', zoals hij het zelf omschreef, voorbijschieten. Ook dat had te maken met de kracht van de elektromotor. In ronde vier liep de frustratie verder op en kon de Nederlander de tips van Lambiase even niet waarderen, zo blijkt uit de boardradio. Verstappen klaagde tijdens de eerste safety car-periode over de leeglopende batterij: "Hij laadt niet op waar ik wil dat hij volledig opgeladen is." Lambiase reageerde: "Zodra we uiteindelijk weer op gang komen, zal hij zichzelf opladen zodra je rustig van je gas afgaat." Vervolgens gaf 'GP' nog een tip mee: "Max, ik denk dat je vanaf bocht 17 rustig van je gas kunt gaan." Verstappen kon die opmerking echter niet waarderen: "Gewoon geen race-inzicht! Vat dat natuurlijk niet persoonlijk op."

'Tom Hart gaat Lambiase opvolgen als race-engineer van Verstappen'

Het duo werkt al sinds 2016 samen bij Red Bull, maar daar komt in 2028 verandering in. 'GP' heeft namelijk getekend bij McLaren, al moet hij nog even wachten voordat hij daadwerkelijk mag overstappen. Volgens De Telegraaf heeft Red Bull inmiddels ook een vervanger gevonden. De huidige voertuigprestatie-engineer Tom Hart zou naar verluidt het stokje overnemen van Lambiase als race-engineer van Verstappen.

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