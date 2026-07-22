Verstappen wordt in Hongarije opgewacht door grote groep fans
Verstappen wordt in Hongarije opgewacht door grote groep fansMaak ons je Google-favoriet
Voor Max Verstappen staat de laatste race voor de zomerstop alweer voor de deur. De Nederlander wist in België weliswaar een podiumplek te pakken, maar moet in Hongarije zien of Red Bull die lijn kan doortrekken.
De afgelopen weken werd Verstappen meerdere keren in verband gebracht met een mogelijke overstap. Tot op heden heeft kamp-Verstappen aangegeven de situatie vooral aan te kijken en benadrukt dat er geen haast is. Daarbij hoopt het vooral dat Red Bull zich weet te verbeteren, zodat de geruchtenstroom vanzelf zal opdrogen.
Red Bull wil doorpakken
In Hongarije staat er opnieuw een raceweekend voor de boeg. Verstappen liet eerder al weten dat hij vooral hoopt dat Red Bull vanaf de start van het weekend op vrijdag direct de juiste balans weet te vinden. Dat maakt het werk gedurende de rest van het weekend namelijk een stuk eenvoudiger.
Op woensdag staat er nog geen officiële verplichting vanuit de Formule 1 op het programma, maar Verstappen is inmiddels al gearriveerd in Hongarije. Daar hebben zich ondertussen veel fans verzameld die een glimp van de coureurs hopen op te vangen.
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