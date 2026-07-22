Volgens het Italiaanse AutoRacer blijft de naam van Christian Horner rondzingen bij Aston Martin. De voormalig teambaas van Red Bull zou echter tegen een aantal obstakels aanlopen en is daarom nog niet van plan om aan de slag te gaan bij het team van Lawrence Stroll.

Horner moest vorig jaar na de race op Silverstone zijn functie als teambaas en CEO van Red Bull neerleggen. De prestaties van Red Bull waren in een neerwaartse spiraal beland en Laurent Mekies werd vanuit zusterteam Racing Bulls overgeheveld naar het topteam. Voor Horner is de Formule 1-droom nog altijd niet voorbij, zo heeft hij meerdere keren laten doorschemeren. Toch is hij ook een aantal keren in verband gebracht met de MotoGP, die tegenwoordig eveneens onder de portefeuille van de eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, valt.

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'Horner wil 'Wolff-constructie' bij Aston Martin'

Eigenaar Stroll zou in een lastige positie zitten, zo meldt het Italiaanse medium. Horner zou geïnteresseerd zijn in een functie bij Aston Martin, maar hij zou niet bereid zijn om een directe leidinggevende boven zich te accepteren, zoals Adrian Newey in zijn rol als Managing Technical Partner. Horner zou liever rechtstreeks aan de raad van bestuur rapporteren of een constructie willen zoals Toto Wolff die bij Mercedes heeft, waarbij de Oostenrijker niet alleen teambaas, maar ook aandeelhouder van het team is.

Aston Martin is nog altijd op zoek naar een opvolger van Andy Cowell, die vorig jaar uit zijn functie werd gezet. Tijdens het raceweekend in Qatar is Adrian Newey naar voren geschoven als interim-teambaas, waardoor de renstal nog altijd op zoek is naar een definitieve invulling van die rol.

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