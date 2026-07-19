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Alonso en Krack van Aston Martin

Alonso laat toekomstbesluit niet afhangen van 'B-spec' die in Hongarije wordt geïntroduceerd

Alonso en Krack van Aston Martin — Foto: © IMAGO

Alonso laat toekomstbesluit niet afhangen van 'B-spec' die in Hongarije wordt geïntroduceerd

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Fernando Alonso heeft laten weten dat zijn toekomst in de Formule 1 niet afhangt van de langverwachte upgrades die Aston Martin volgende week in Hongarije introduceert. Terwijl de Britse renstal momenteel in een diepe sportieve crisis verkeert en kampt met een tekort aan reserveonderdelen voor de nieuwe AMR26, benadrukt de Spanjaard dat zijn beslissing meer te maken heeft met de huidige reglementen en het gevoel in de auto.

Tijdens het huidige raceweekend in Spa-Francorchamps, waar Alonso en teamgenoot Lance Stroll tegen zware gridstraffen aankeken, sprak de tweevoudig wereldkampioen zich uit over zijn situatie. Tegenover de Spaanse Formule 1-journalist Jorge Peiró was de coureur duidelijk over de factoren die meewegen in zijn toekomstkeuze. "Mijn beslissing heeft niets te maken met wat er in Hongarije gebeurt met de upgrades, we zijn dit jaar met het verkeerde been uit bed gestapt", aldus Alonso. Volgens de ervaren rijder draait het fundamenteel om het rijgevoel op het circuit. "Het heeft meer te maken met de reglementen en het besturen van deze auto's. Spa en Silverstone zijn niet wat ik ervan gedroomd had", liet hij optekenen.

De formatie uit Silverstone kent tot nu toe een uiterst moeizaam seizoen en wist pas één punt te scoren, mede door trillingsproblemen en defecte accu's in de koppeling tussen het chassis en de Honda-motor. In de kwalificaties komt het team soms een seconde per ronde tekort op concurrenten zoals Cadillac. Alle hoop is dan ook gevestigd op de zogeheten 'B-spec' van de auto, die onder leiding van Adrian Newey is ontworpen. Deze ingrijpende update, voorzien van een lichter chassis en een nieuwe neus, zou volgens simulatorgegevens die Peiró eerder deelde een theoretische tijdwinst van twee seconden per ronde kunnen opleveren.

Tekort aan reserveonderdelen baart Krack zorgen

Ondanks de veelbelovende data uit de fabriek heerst er operationele spanning bij Aston Martin. Teambaas Mike Krack bevestigt dat de productie van de nieuwe onderdelen op volle toeren draait, maar dat er weinig marge is om fouten op te vangen. "Iedereen werkt keihard om de onderdelen te krijgen en de auto’s klaar te maken. Het is een enorme opgave als je besluit het op die manier aan te pakken", stelt Krack. Volgens de Luxemburger worden de deadlines zo ver mogelijk opgeschoven om alles op tijd af te krijgen op de AMRTC-faciliteit. "Dus ik denk dat we twee auto’s rijklaar zullen hebben."

Krack wil de verwachtingen voor de Grand Prix van Hongarije dan ook temperen, ondanks de geluiden over een grote stap voorwaarts. "Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met onze verwachtingen. We staan nogal ver achter op de koplopers, maar ook op het middenveld. Dus ik denk dat we de auto in Hongarije goed op de baan moeten krijgen", waarschuwt de teambaas. Het belangrijkste doel voor Aston Martin is nu om de strakke schema's te halen en te controleren of de basis op orde is. "Het belangrijkste voor ons allemaal is dat we weer gaan racen. Dat is echt belangrijk voor ons als team", besluit Krack.

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