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Max Verstappen, generic, Silverstone, 2026, Red Bull

Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"

Max Verstappen, generic, Silverstone, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO

Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Jenson Button moet Max Verstappen uiterst egoïstisch zijn bij het maken van een keuze over zijn toekomst in de koningsklasse. De huidige ambassadeur van Aston Martin stelt dat de coureur van Red Bull Racing voor een lastig besluit staat nu een ontsnappingsclausule in zijn contract definitief is geactiveerd. Dat laat de enkelvoudig titelhouder weten tijdens een evenement in gesprek met GPFans.

Hoewel de verbintenis van Verstappen bij Red Bull officieel nog tot en met 2028 loopt, is zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal onzeker. Door de teleurstellende zevende plaats in het huidige wereldkampioenschap is het voor de Nederlander wiskundig onmogelijk geworden om voor de naderende zomerstop nog in de top twee van het klassement te eindigen. Hierdoor treedt een prestatieclausule in werking, waardoor hij de mogelijkheid heeft om het team vroegtijdig te verlaten. Raymond Vermeulen, de manager van de coureur, benadrukte eerder al wel dat deze optie niet per definitie gelicht zal worden puur omdat de mogelijkheid bestaat.

Keuze voor de toekomst

Button, die momenteel ook als analist werkt, benadrukt dat Verstappen in een unieke positie verkeert. "Hij is een ongelooflijk talent dat ik persoonlijk nog nooit eerder heb gezien. Wat hij met een raceauto kan doen... Maar hij wil wel plezier hebben, hij wil genieten, en vechten in de achterhoede is niet waarvoor hij hier is", aldus de voormalig coureur.

Ondanks de huidige balansproblemen en technische mankementen aan de RB22, zag Button in Oostenrijk wel lichtpuntjes voor de viervoudig wereldkampioen. "Ik denk dat als je kijkt naar hoe Red Bull het in Oostenrijk deed, hij zeker relatief positief zou zijn over wat hij met de auto kan bereiken ten opzichte van Mercedes, die zulk goed werk leveren waarbij beide coureurs snel zijn en de auto's vrijwel overal goed werken", verklaart de Brit. Mercedes domineert momenteel het kampioenschap met Andrea Kimi Antonelli en George Russell op de eerste twee plaatsen in de WK-stand.

Toch denkt Button dat de recente prestaties de 28-jarige moed kunnen inspreken in de strijd met de concurrentie."Dat Red Bull daar aan het einde bij zat, en binnen een seconde van de overwinning, zal hem veel vertrouwen geven. Hij eindigde zo ver voor de McLarens", voegt hij toe. Uiteindelijk draait het volgens de analist om het maken van de juiste inschatting voor de lange termijn, waarbij teambelang ondergeschikt moet zijn aan het eigen succes."Voor een coureur is het heel moeilijk om te kiezen waar je in de toekomst wilt zitten en ik moet zeggen, je moet er egoïstisch in zijn. Dat moet je echt. Het is heel makkelijk om de verkeerde keuze te maken, en dan is je carrière klaar", waarschuwt Button.

De afgelopen periode werd Verstappen veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar McLaren, waarbij zelfs geruchten over een ruildeal met Oscar Piastri de ronde deden. Piastri, die momenteel zesde staat in het kampioenschap, heeft die speculaties inmiddels echter de kop ingedrukt. De Australiër bevestigde tegenover

GPFans

dat hij in 2027 gewoon voor de renstal uit Woking zal rijden.

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