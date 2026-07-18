Er is natuurlijk een hoop te doen rondom de toekomst van Max Verstappen en de afgelopen dagen in België is dat niet minder gebleken. Na een uitgebreid interview van Raymond Vermeulen - manager van Verstappen - eerder deze week - vindt Olav Mol het nu tijd dat men stil moet houden.

De afgelopen weken werd er in de paddock volop gespeculeerd over een voortijdig vertrek van de Limburger bij zijn geliefde Red Bull. Deze geruchten worden gevoed door de tegenvallende prestaties en aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen van de RB22, de eerste auto onder het nieuwe reglement, waardoor Verstappen momenteel slechts de zevende positie in het wereldkampioenschap bezet. Hoewel er een prestatieclausule in zijn verbintenis staat die een overstap naar concurrenten als Mercedes of McLaren theoretisch mogelijk maakt, weerspreekt het management van de Red Bull-coureur dat een vertrek op korte termijn aanstaande is.

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Duidelijke taal

In een interview met het Oostenrijkse medium OE24 bracht Vermeulen eerder deze week de nodige helderheid over de situatie. Hoewel hij het bestaan van specifieke ontsnappingsclausules in het contract erkent, benadrukt de belangenbehartiger dat de loyaliteit aan Red Bull groot blijft. "Er wordt veel over geschreven, maar de waarheid is dat Max zijn tijd bij Red Bull wil afmaken", zo wordt de officiële verklaring van de manager getoond tijdens de uitzending van Ziggo Sport. "Hij heeft een contract tot en met 2028 en wil dat graag uitdienen. Het feit dat deze clausule bestaat, betekent niet dat we deze zullen activeren", aldus de duidelijke woorden van Vermeulen.

Bek houden

Hoewel Verstappen zich tegenover onder meer GPFans op donderdag behoorlijk op de vlakte hield over zijn toekomst, is Mol van mening dat de woorden van Vermeulen uiterst serieus genomen moeten worden en dat de speculaties nu eigenlijk gewoon moeten stoppen. "Door wat hij hier zegt, moeten wij gewoon vanaf nu allemaal onze bek houden", zo luidt de ongezouten conclusie in de studio. De tafelgast benadrukt in de uitzending dat de manager als geen ander de exacte inhoud van de contracten kent en daarom als enige de feiten over de toekomst van de Nederlander op tafel kan leggen.

Voor 1 september

Toch wordt er nog een belangrijke kanttekening geplaatst bij de timing van een eventuele overstap voor het volgende Formule 1-seizoen. Mocht de coureur onverhoopt toch besluiten gebruik te maken van zijn exitclausule, dan zal daar volgens de analist op zeer korte termijn duidelijkheid over moeten komen vanwege contractuele deadlines. "Als je Raymond Vermeulen kent, én ik durf wel te zeggen dat ik hem een beetje ken, als hij een deal gaat maken voor volgend jaar, zal hij dat altijd doen voor 1 september", zo stelt Mol. "Dus zodra het 2 september geworden is en we hebben nog niks gehoord, zal dat nooit meer gaan gebeuren. Hij vertelt de waarheid! Hij kent die contracten en wij niet."

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