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Verstappen

Videobeelden van Verstappen tonen pijnlijk probleem Red Bull Racing

Verstappen — Foto: © IMAGO
2 reacties

Videobeelden van Verstappen tonen pijnlijk probleem Red Bull Racing

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Het raceweekend in België kent een hoopgevende start voor Max Verstappen, maar uit videobeelden gemaakt direct na afloop van de tweede vrije training blijkt dat Red Bull Racing nog altijd met een hardnekkig probleem kampt.

Na zijn crash in Silverstone door problemen met de achtervleugel, was Verstappen even helemaal klaar met het rijlen en zeilen binnen Red Bull Racing. Enkele dagen later meldde de viervoudig wereldkampioen zich echter weer op de fabriek in Silverstone, om vervolgens met een opgewekt humeur naar België af te reizen. Tegenover andere GPFans liet Verstappen op de mediadag op het circuit van Spa weten dat hij de irritaties inmiddels weer van zich af heeft geschud en met een frisse blik aan het eennalaatste raceweekend voor de zomerstop begint.

Goede pace Verstappen in vrijdagtrainingen België

En vooralsnog lijkt dat weekend potentie te hebben voor Verstappen. De Red Bull Racing-coureur sloot de eerste vrije training af met de snelste tijd en eindigde tijdens de tweede oefensessie op de derde stek in de tijdenlijst. Ondanks dat de formatie uit Milton Keynes noodgedwongen heeft teruggegrepen op een ouder model van de achtervleugel, lijkt de racepace van de RB22 vooralsnog mee te komen met de kop van het veld. De kwalificatie van zaterdagmiddag zal echter uitwijzen of Mercedes, Ferrari en McLaren nog wat extra vermogen achter de hand hebben.

Nog altijd problemen met de start

Op beelden die zijn gemaakt na afloop van de tweede vrije training, blijkt echter dat een hardnekkig probleem nog altijd niet is opgelost door Red Bull Racing. Bij het maken van een proefstart is te zien hoe Verstappen slecht van zijn plek komt, bijna stilvalt en vervolgens pas begint weg te rijden. Het is het hele seizoen al een probleem bij Red Bull Racing: bij het uitgaan van de rode lampen schiet de auto vaak bijna in anti-stall, waardoor de coureurs eerst bijna stil komen te staan, voordat ze van hun plek komen. In de race kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Bekijk de beelden hier. De proefstart die Verstappen hierna maakte, verliep echter meteen een stuk beter.

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