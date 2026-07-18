Volgens Racing Bulls-teambaas Alan Permane is de keuze om slechts één coureur van een grote upgrade te voorzien voor de F1 Grand Prix van België op een opmerkelijke manier tot stand gekomen. De Britse engineer onthult dat een onderlinge kwalificatiestrijd op Silverstone de doorslag gaf, waardoor Arvid Lindblad dit raceweekend met de nieuwste specificatie van de VCARB 03-bolide rijdt.

Het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing heeft voor het evenement op het Circuit de Spa-Francorchamps een nieuwe koelingsupdate meegenomen. Omdat het om een complexe aanpassing aan het chassis gaat, was er simpelweg niet genoeg tijd om de wagens van zowel Lindblad als teamgenoot Liam Lawson tijdig om te bouwen tussen de race op Silverstone en het weekend in de Ardennen. Lawson zal pas volgende week in Hongarije in actie komen met de ugprade.

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Slecht nieuws na succesvolle kwalificatie

Permane besloot het probleem gedurende de Grand Prix van Oostenrijk met zijn twee jonge talenten te bespreken. "Het is niet zo makkelijk en eerlijk gezegd brengen we liever geen upgrades voor slechts één auto", legt de teambaas uit tegenover onder andere GPFans. "Het was voor ons onmogelijk om het voor twee auto's te doen. Het is een modificatie aan het chassis. We moesten de hele roll hoop verkleinen en we konden dat simpelweg niet op tijd doen tussen Silverstone en hier voor beide auto's", aldus Permane.

De timing van het gesprek was strategisch gekozen door de leidinggevende. "Wat ik deed, is dat ik met beide coureurs om de tafel ging, volgens mij was het in Oostenrijk op zaterdagavond. We hadden een hele goede kwalificatie achter de rug. Ik dacht: 'Oké, nu iedereen in een goede bui is, breng ik wat slecht nieuws'", blikt hij terug. Permane stelde eerst gekscherend voor om de upgrade dan maar voor niemand op Spa te introduceren en pas tijdens de volgende race in Boedapest beide wagens te voorzien. "Natuurlijk keken ze me aan alsof ik gek was en dat zou ik ook nooit hebben gedaan, dus dat hebben we niet serieus overwogen."

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Kwalificatieduel bepaalt de winnaar

Om de toewijzing eerlijk te laten verlopen, kwam de teambaas met een speelse oplossing. "Het volgende dat ik zei, is dat we een muntje konden opgooien, of we konden er een beetje een spelletje van maken en zeggen dat degene die zich op Silverstone het beste kwalificeert de upgrade krijgt", aldus Permane. "Daar gingen ze allebei mee akkoord en dat is wat we hebben gedaan", voegt hij toe. Omdat Lindblad op Silverstone de betere uitgangspositie wist te veroveren, mag hij in België met de nieuwe onderdelen rijden.

Voor het vervolg van het kampioenschap hoeven Lawson en Lindblad echter niet meer met elkaar te strijden om primeurs op de auto. Permane benadrukt dat het team de Nieuw-Zeelander de volgende keer automatisch voorrang geeft. "Ik denk dat wat we gaan doen als het later in het seizoen nog een keer gebeurt, en dat zou zomaar kunnen want we hebben nog een grote upgrade op de planning staan, is dat het naar Liam gaat", bevestigt hij. "We gaan dit niet nog een keer doen. Hij krijgt het de volgende keer automatisch. Maar we probeerden er een beetje plezier in te brengen in plaats van het gewoon aan iemand toe te wijzen."

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