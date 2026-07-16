Red Bull Racing neemt in aanloop naar de Grand Prix van België een opvallend besluit. Het team neemt afscheid van de veelbesproken achtervleugel op de auto van Max Verstappen en keert op Spa-Francorchamps terug naar een meer conventioneel ontwerp. Teambaas Laurent Mekies heeft bevestigd dat er tijdens recente tests een probleem met de innovatieve vleugel naar voren is gekomen.

De beslissing komt na een lastige periode voor Verstappen, die de afgelopen weken twee keer hard werd verrast door problemen met de achtervleugel. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk crashte de Nederlander zwaar nadat er iets misging met het systeem. Een week later ging het opnieuw mis tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, toen de actieve aerodynamica niet goed functioneerde bij het ingaan van Stowe. Verstappen spinde van de baan en moest de race staken. Na afloop noemde hij de situatie "supergevaarlijk".

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Red Bull grijpt in voor Grand Prix van België

Laurent Mekies, die sinds het vertrek van Christian Horner de leiding heeft bij Red Bull Racing, liet tegenover BBC Sport weten dat het team na extra onderzoek een probleem heeft gevonden met de eerdere versie van de vleugel. Daardoor rijdt Verstappen op Spa-Francorchamps niet met de veelbesproken 'Macarena-vleugel'. Het systeem moest Red Bull een aerodynamisch voordeel opleveren, maar bleek in de praktijk niet betrouwbaar genoeg. Uit veiligheidsoverwegingen kiest het team daarom voor een andere oplossing. Verstappen zelf gaf in België, tegenover onder anderen GPFans aan dat het teruggrijpen naar een oudere vleugel wel tijd kost: "Ik denk dat het wel een klein beetje langzamer is, maar dat zal niet de wereld op z'n kop zetten."

De problemen bij Red Bull blijven overigens niet onopgemerkt. De FIA is inmiddels bezig met een onderzoek naar de veiligheid van actieve vleugels binnen de Formule 1. Voor Red Bull, dat momenteel is teruggezakt naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, is het vooral zaak om op Spa een probleemloos weekend te draaien en de weg omhoog weer te vinden.

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