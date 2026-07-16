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Lando Norris

Norris hekelt "strenge Formule 1-regels" na gênant moment op Goodwood

Lando Norris — Foto: © IMAGO

Norris hekelt "strenge Formule 1-regels" na gênant moment op Goodwood

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lando Norris vindt dat de Formule 1 tegenwoordig veel te streng is als het aankomt op het vermaken van het publiek. De regerend wereldkampioen stelt dat coureurs nauwelijks nog de kans krijgen om plezier te maken en burn-outs uit te voeren. Tijdens het recente Goodwood Festival of Speed probeerde de McLaren-coureur dit wel, maar dat liep uit op een pijnlijk moment.

"De Formule 1 is veel te streng. We mogen geen plezier hebben en we mogen geen burn-outs doen", vertelde hij bij het evenement afgelopen week. Norris was onlangs een van de grote publiekstrekkers op Goodwood. In een door Liberty Malk getunede Nissan 180SX probeerde hij de aanwezige fans te trakteren op zogeheten donuts. In de flinke rookwolk ging echter niet helemaal volgens plan, waarna de auto door marshals uit het gras geduwd moest worden. "Ik moet dus nog even oefenen. Ik kwam vast te zitten in het gras. Dat was behoorlijk gênant", blikt de lachende coureur terug op zijn eigen foutje.

Strenge reglementen in de Formule 1

Aan het draaien van donuts of het doen van burn-outs na afloop van een Grand Prix zijn strenge voorwaarden en specifieke locaties gebonden. Zo mag het vaak alleen na de titelbeslisser in Abu Dhabi en dan alleen op de uitloopstroken of op het rechte stuk. Overtreed je deze regels, kan je als coureur rekenen op een flinke boete van de FIA-stewards.

Ondanks zijn status als de kampioen van vorig jaar, kent de kopman van McLaren een pittige seizoen in de Formule 1. Waar hij in Goodwood nog als eregast op het balkon verscheen naast zijn idool Valentino Rossi, wacht op het circuit een inhaalrace. Hij bezit momenteel de vijfde stek in de tussenstand, 82 punten achter Andrea Kimi Antonelli. Het papajateam is nog niet in de buurt gekomen van een Grand Prix-overwinning in 2026, al pakte Norris wel de zege in de Sprint in Miami, maar ze hopen op verbetering met een nieuwe specificatie van de Mercedes-power unit en een nieuwe achtervleugel.


Top 7 WK-stand Coureurs (per 16 juli 2026)
Positie Coureur Team Punten
1 Kimi Antonelli Mercedes AMG Petronas 179
2 George Russell Mercedes AMG Petronas 154
3 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 147
4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 108
5 Lando Norris McLaren Mastercard 97
6 Oscar Piastri McLaren Mastercard 82
7 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 76

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