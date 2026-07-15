Red Bull Racing-coureur Isack Hadjar blikt met gemengde gevoelens vooruit op de aanstaande Grand Prix van België. De Fransman genoot afgelopen weekend met volle teugen van de luidruchtige motoren op Goodwood en deelt daarmee een subtiele sneer uit naar het huidige motorgeluid in de Formule 1. Tegelijkertijd hoopt de teamgenoot van Max Verstappen zijn puntenreeks in Europa een passend vervolg te geven op het circuit van Spa-Francorchamps.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed maakte de langverwachte Red Bull RB17 zijn rijdende debuut voor het publiek. Deze hypercar voor het circuit, ontworpen door Adrian Newey, wordt aangedreven door een atmosferische Cosworth V10-motor die doortrekt tot 15.000 toeren per minuut, wat direct herinneringen opriep aan het iconische Formule 1-tijdperk uit de jaren negentig. Hadjar mocht in deze wagen stappen en kijkt daar met veel plezier op terug. "Ik was afgelopen weekend op Goodwood, waar ik in de RB17 en RB9 mocht rijden. Als coureur leef je voor het geluid dat die auto's maken, dus het was heel gaaf om daar te zijn", vertelt hij. De RB9 is de V8 aangedreven F1-bolide van 2013 waarmee Sebastian Vettel zijn laatste wereldkampioenschap won.

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Lessen uit Silverstone

De focus van de coureur ligt inmiddels weer volledig op de koningsklasse, waar hij momenteel met 52 punten de achtste plaats in het wereldkampioenschap bezet. Voor de naderende zomerstop staan er nog twee raceweekenden op het programma, te beginnen met de wedstrijd in de Belgische Ardennen aankomend weekend. "Richting deze doubleheader weet ik dat het team en ik alles gaan geven voor de zomerstop. Ik presteer tot nu toe constant in de Europese raceweekenden en dat wil ik vasthouden om meer punten te pakken", aldus Hadjar.

Tijdens de meest recente Grand Prix op Silverstone wist Hadjar zich verrassend als vijfde te kwalificeren en finishte hij de race eveneens op de vijfde positie. Ondanks dat sterke optreden tempert hij de verwachtingen voor de naderende wedstrijd. "Spa is zo'n klassiek circuit, en hoewel het anders zal zijn onder deze reglementen, belooft het een nieuwe uitdaging voor ons als coureurs. Het heeft vergelijkbare kenmerken als Silverstone, dus we verwachten niet voorop te rijden, maar hopelijk nemen we de lessen van daar mee naar dit weekend."

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