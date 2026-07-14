Hill oneens met uitspraken over 'beste coureur' Verstappen: 'Hij rijdt niet met zijn verstand'
Hill oneens met uitspraken over 'beste coureur' Verstappen: 'Hij rijdt niet met zijn verstand'Maak ons je Google-favoriet
Damon Hill heeft fel uitgehaald naar uitspraken van Fernando Alonso over de huidige situatie van Max Verstappen. De Aston Martin-coureur suggereerde onlangs dat de sport oneerlijk is voor de viervoudig wereldkampioen, die dit seizoen veel moeite kent bij Red Bull Racing. Hill, momenteel actief als ambassadeur voor Williams, het team waarmee hij zelf een WK-titel pakte in 1996, laat via social media weten absoluut niets te begrijpen van die opmerkingen.
Alonso nam het recent in een interview met het Spaanse Mundo Deportivo op voor de Limburger. Volgens hem is het onterecht dat het talent van Verstappen momenteel niet wordt beloond met goede resultaten. "Max Verstappen is de beste coureur op de grid en dit jaar gaat hij als vijfde of zesde eindigen", stelde Alonso. "Ik weet niet of de Formule 1 in dat opzicht een beetje oneerlijk is", voegde hij daaraan toe. De kampioen van 2005 en 2006 sloot zijn betoog af met een duidelijke boodschap aan critici: "Maar het is niet nodig om tijd te verspillen aan het uitleggen aan mensen die het niet willen begrijpen."
Hill is het niet eens met Alonso
Die woorden zijn bij Hill volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De Brit, die in het verleden vaker kritiek uitte op de agressieve rijstijl van Verstappen, reageerde via zijn story's op Instagram op de bovenstaande uitspraken: "Wat een onzin!", schreef Hill. "Ik ben het hier ten stelligste oneens met 'FA'." De discussie ontstaat in een periode waarin Verstappen daadwerkelijk ver verwijderd is van de titelstrijd. De coureur van Red Bull bezet momenteel de zevende plaats in het kampioenschap met 76 punten, waarmee hij een achterstand van 103 punten heeft op WK-leider Andrea Kimi Antonelli van Mercedes. Tijdens de meest recente race op Silverstone viel hij bovendien uit door een haperende achtervleugel, terwijl hij op podiumkoers lag.
Vergelijking met Niki Lauda
Dat Hill weinig medelijden heeft met de situatie van de Red Bull-coureur, blijkt ook uit zijn reactie op recente vergelijkingen door Alain Prost. De Fransman stelde dat de directheid van Verstappen hem doet denken aan racelegende Niki Lauda. Hoewel Hill deels meegaat in die vergelijking, plaatst hij direct een stevige kanttekening. "Daar ben ik het mee eens. Hij mist nooit een kans", klinkt het vanuit de Britse analist. "Maar Lauda reed met zijn verstand, niet met zijn vuisten."
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