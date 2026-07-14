close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Hill, Verstappen, socials

Hill oneens met uitspraken over 'beste coureur' Verstappen: 'Hij rijdt niet met zijn verstand'

Hill, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
5 reacties

Hill oneens met uitspraken over 'beste coureur' Verstappen: 'Hij rijdt niet met zijn verstand'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Damon Hill heeft fel uitgehaald naar uitspraken van Fernando Alonso over de huidige situatie van Max Verstappen. De Aston Martin-coureur suggereerde onlangs dat de sport oneerlijk is voor de viervoudig wereldkampioen, die dit seizoen veel moeite kent bij Red Bull Racing. Hill, momenteel actief als ambassadeur voor Williams, het team waarmee hij zelf een WK-titel pakte in 1996, laat via social media weten absoluut niets te begrijpen van die opmerkingen.

Alonso nam het recent in een interview met het Spaanse Mundo Deportivo op voor de Limburger. Volgens hem is het onterecht dat het talent van Verstappen momenteel niet wordt beloond met goede resultaten. "Max Verstappen is de beste coureur op de grid en dit jaar gaat hij als vijfde of zesde eindigen", stelde Alonso. "Ik weet niet of de Formule 1 in dat opzicht een beetje oneerlijk is", voegde hij daaraan toe. De kampioen van 2005 en 2006 sloot zijn betoog af met een duidelijke boodschap aan critici: "Maar het is niet nodig om tijd te verspillen aan het uitleggen aan mensen die het niet willen begrijpen."

Hill is het niet eens met Alonso

Die woorden zijn bij Hill volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De Brit, die in het verleden vaker kritiek uitte op de agressieve rijstijl van Verstappen, reageerde via zijn story's op Instagram op de bovenstaande uitspraken: "Wat een onzin!", schreef Hill. "Ik ben het hier ten stelligste oneens met 'FA'." De discussie ontstaat in een periode waarin Verstappen daadwerkelijk ver verwijderd is van de titelstrijd. De coureur van Red Bull bezet momenteel de zevende plaats in het kampioenschap met 76 punten, waarmee hij een achterstand van 103 punten heeft op WK-leider Andrea Kimi Antonelli van Mercedes. Tijdens de meest recente race op Silverstone viel hij bovendien uit door een haperende achtervleugel, terwijl hij op podiumkoers lag.

Vergelijking met Niki Lauda

Dat Hill weinig medelijden heeft met de situatie van de Red Bull-coureur, blijkt ook uit zijn reactie op recente vergelijkingen door Alain Prost. De Fransman stelde dat de directheid van Verstappen hem doet denken aan racelegende Niki Lauda. Hoewel Hill deels meegaat in die vergelijking, plaatst hij direct een stevige kanttekening. "Daar ben ik het mee eens. Hij mist nooit een kans", klinkt het vanuit de Britse analist. "Maar Lauda reed met zijn verstand, niet met zijn vuisten."

Ben jij het eens met Damon Hill?

186 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Fernando Alonso Damon Hill

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'FIA grijpt in voor 2027 na vermoeden van slimme technische vondst'

'FIA grijpt in voor 2027 na vermoeden van slimme technische vondst'

  • Vandaag 15:14
  • 7
Marko verklaart meeting met kamp-Verstappen, 'FIA vermoedt gesjoemel en grijpt in' | GPFans Recap Recap

Marko verklaart meeting met kamp-Verstappen, 'FIA vermoedt gesjoemel en grijpt in' | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Marko verklaart meeting met kamp Verstappen in Amsterdam

Marko verklaart meeting met kamp Verstappen in Amsterdam

  • Vandaag 12:32
  • 9
Montoya adviseert Verstappen over Red Bull-toekomst: 'Zijn opties raken op'

Montoya adviseert Verstappen over Red Bull-toekomst: 'Zijn opties raken op'

  • Vandaag 06:59
  • 9
VIDEO | 'Management Verstappen liet bewust foto lekken om druk op te voeren bij Red Bull' Video

VIDEO | 'Management Verstappen liet bewust foto lekken om druk op te voeren bij Red Bull'

  • 3 uur geleden
Pérez wijst naar tijd bij Red Bull Racing: "Max is een natuurlijke leider"

Pérez wijst naar tijd bij Red Bull Racing: "Max is een natuurlijke leider"

  • Vandaag 13:32
  • 3

Net binnen

21:42
Recap
Marko verklaart meeting met kamp-Verstappen, 'FIA vermoedt gesjoemel en grijpt in' | GPFans Recap
19:53
Video
VIDEO | 'Management Verstappen liet bewust foto lekken om druk op te voeren bij Red Bull'
18:56
Pérez reageert op bewering over 2025-verlies Verstappen: "Je weet het nooit"
18:01
McLaren op Goodwood in actie met door Lamborghini V12 aangedreven F1-auto
17:07
Hamilton duikt op in vakantiefoto's met kinderen van Kim Kardashian
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop" Exclusief

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"

11 juli 2026 11:52
Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen klare taal van webber

Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen

11 juli 2026 08:56 5
Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase papier als communicatiemiddel

Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase

10 juli 2026 18:20 2
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko marko in amsterdam

Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko

10 juli 2026 09:06 4
Ontdek het op Google Play
x