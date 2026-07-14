Langzaam maar zeker wordt het F1-circus op het Circuit de Spa-Francorchamps opgebouwd voor de Grand Prix van België. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Victoria Verstappen, de jongere zus van Max, is in het huwelijksbootje gestapt. Na de bruiloft zal de Red Bull-coureur zich weer moeten concentreren op de koningsklasse van de autosport, waar de kans dat de kalender opnieuw aangepast moet worden, steeds groter wordt. Helmut Marko heeft een ontmoeting gehad met het management van de Limburger, maar heeft hier nu een verklaring voor. Verder grijpt de FIA in op de wielophangingen en doen Sergio Pérez en Damon Hill uitspraken over Verstappen.

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Verstappen en Piquet stralen bij huwelijk van Victoria op Château Neercanne

Max Verstappen en Kelly Piquet waren afgelopen zaterdag aanwezig bij de bruiloft van zijn jongere zus Victoria Verstappen. De viervoudig wereldkampioen en zijn partner verschenen in stijlvolle groene outfits op het landgoed van Château Neercanne in Maastricht, waar de bijzondere dag plaatsvond. Victoria stapte daar in het huwelijksbootje met haar grote liefde Tom Heuts. Het stel is inmiddels acht jaar samen en heeft samen drie kinderen. Lees hier het hele artikel over Max en Kelly bij de bruiloft van Victoria Verstappen.

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'Na Bahrein en Djedda dreigen ook Qatar en Abu Dhabi weg te vallen van F1-kalender'

Daar waar er de afgelopen dagen berichten verschenen over de mogelijke terugkeer van de race in Bahrein op de 2026-kalender, meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com dat de situatie in de regio momenteel zeer onzeker is. Zo onzeker zelfs dat de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi mogelijk ook komen te vervallen. "Achter de schermen wordt momenteel intensief gewerkt aan een scenario dat rekening houdt met de veranderde militaire omstandigheden." Lees hier het hele artikel over verschuivingen in de 2026-kalender.

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Marko verklaart meeting met kamp Verstappen in Amsterdam

Na de geruchten over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull en de onvrede die tijdens de Grand Prix van Silverstone zichtbaar was, kwam vorige week ook een opvallende foto naar buiten. Daarop waren Jos Verstappen en Raymond Vermeulen samen met Helmut Marko te zien. De voormalig adviseur van Red Bull Racing geeft tegenover OE24 tekst en uitleg over het gesprek. Lees hier het hele artikel over de meeting van Helmut Marko, Jos Verstappen en Raymond Vermeulen.

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'FIA grijpt in voor 2027 na vermoeden van slimme technische vondst'

De FIA gaat de regels rondom de ophanging van Formule 1-auto's vanaf volgend jaar flink aanscherpen. Volgens het Italiaanse FormulaPassion wil de autosportbond hiermee een einde maken aan steeds complexere en duurdere systemen die teams ontwikkelen om een voordeel te vinden. In de eerste versie van het technisch reglement voor 2027 is bijna een volledige pagina gewijd aan nieuwe beperkingen voor de wielophanging. Lees hier het hele artikel over de ingreep van de internationale autosportbond.

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Pérez reageert op bewering over 2025-verlies Verstappen: "Je weet het nooit"

Volgens Sergio Pérez is het onmogelijk om te zeggen of Max Verstappen in 2025 wel wereldkampioen was geworden als Red Bull Racing de Mexicaan niet had weggestuurd. Voormalig teambaas Otmar Szafnauer stelde onlangs dat Verstappen de titel had gepakt als Pérez nog zijn teamgenoot was geweest. De huidige coureur van Cadillac reageert nu nuchter op die uitspraken in de High Performance-podcast. Pérez, die dit jaar met het nieuwe Cadillac in actie komt, wil niet te veel meegaan in het scenario van Szafnauer. "Nou, je weet het maar nooit", reageert hij. "Als, als, als..." Hij benadrukt vooral dat hij ondanks zijn vertrek geen wrok koestert richting de Oostenrijkse renstal. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Sergio Pérez.

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Hill oneens met uitspraken over 'beste coureur' Verstappen: 'Hij rijdt niet met zijn verstand'

Damon Hill heeft fel uitgehaald naar uitspraken van Fernando Alonso over de huidige situatie van Max Verstappen. De Aston Martin-coureur suggereerde onlangs dat de sport oneerlijk is voor de viervoudig wereldkampioen, die dit seizoen veel moeite kent bij Red Bull Racing. Hill, momenteel actief als ambassadeur voor Williams, het team waarmee hij zelf een WK-titel pakte in 1996, laat via social media weten absoluut niets te begrijpen van die opmerkingen. "Wat een onzin!", schreef Hill. "Ik ben het hier ten stelligste oneens met [Alonso]." Lees hier het hele artikel over de mening van Damon Hill.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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