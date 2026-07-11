Luke Browning geniet met volle teugen van zijn rol als reservecoureur bij Williams Racing. De 24-jarige Brit combineert zijn werkzaamheden in de Formule 1 met een stoeltje in de Japanse Super Formula en sprak exclusief met GPFans vanuit de Williams-hospitality in de paddock van Barcelona. Hoewel het vele reizen een flinke aanpassing vergt, voelt de coureur zich helemaal op zijn plek en acht hij zichzelf klaar voor het grote werk.

Sinds begin dit jaar fungeert Browning als de officiële stand-by coureur achter vaste rijders Alex Albon en Carlos Sainz. Dat brengt een hectisch reisschema met zich mee. "Ik ben altijd al veel aan het reizen geweest. Maar het is wel een boel meer geworden", vertelt Browning. De reservecoureur schat in dat hij momenteel twee of drie keer zoveel reist als voorheen. "Ik probeer daarom ook te genieten van mijn vrije tijd waar ik die kan vinden, zowel als van mijn tijd op het circuit", aldus de Williams-junior.

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Correlatie tussen simulator en praktijk

Tijdens het raceweekend in Spanje stond Browning op de planning om de eerste vrije training over te nemen van Albon. Voorafgaand aan die geplande vuurdoop keek hij enorm uit naar de correlatie tussen de virtuele en de echte wereld. "Ik heb natuurlijk veel simulatorwerk gedaan. Ik ben ook voor dit weekend op de simulator bezig geweest, dus het wordt interessant om te zien hoe de correlatie tussen de auto en de simulator is", legde hij uit. Hoewel hij wegens technische problemen in Barcelona uiteindelijk niet naar buiten kon, maakte hij later in Oostenrijk alsnog zijn officiële meters in de FW48 van Sainz.

Wat betreft de verdere ontwikkeling van de auto zou de Brit idealiter nog vaker in de fabriek in Grove te vinden zijn. "Ik moet veel reizen om ieder raceweekend aanwezig te zijn. Een groot deel van dat werk wordt gedaan door de mensen in de fabriek. Daar zijn duizend mensen bezig met het zo snel mogelijk maken van de auto en hopelijk kan ik daar het eindproduct van ervaren", stelt Browning.

Leerschool in de Super Formula

Om fysiek en mentaal scherp te blijven, komt het talent dit seizoen uit voor Realize Kondo Racing in de Super Formula. Na vijf ronden staat hij achtste in dat kampioenschap met zestien punten. Die Japanse raceklasse blijkt een uitstekende leerschool. "In de Super Formula wordt er veel meer qua engineering van je verwacht dan in de F3 en F2", verklaart de coureur. Volgens de ex-Formule 2-rijder is het een rauwe, snelle klasse die perfect is om zijn nek voor te bereiden op de G-krachten van de Formule 1.

De keuze om na zijn vierde plaats in het Formule 2-kampioenschap van 2025 over te stappen naar Japan, was dan ook een bewuste. "Ik had een heel goed jaar tijdens mijn eerste seizoen in de Formule 2 en daarom kozen we ervoor om dat niet nog eens te doen", aldus Browning, die benadrukt dat hij in de Super Formula meer als een Zwitsers zakmes moet opereren om de auto sneller te maken.

Klaar voor het grote werk

Mocht het team hem plotseling nodig hebben, dan twijfelt de reserverijder geen moment. De vele testkilometers, waaronder een sessie met oudere F1-auto's op het Circuit of the Americas in juni, en zijn ritme in Japan zorgen voor vertrouwen. Gevraagd of hij direct in de auto kan springen als Albon of Sainz onverhoopt uitvalt, is zijn antwoord helder. "Absoluut. Ik ben er klaar voor. Ik ben op een goede plek. De Super Formula zorgt ervoor dat ik fit ben om te racen", klinkt het stellig.

Hij ziet zijn huidige positie als een beloning voor jarenlang hard werken. "Ik heb mijn stage in de sport erop zitten, ik ben er al sinds mijn negende mee bezig. Dit voelt als de goede plek op dit moment en ik kijk ernaar uit om meer te leren en hopelijk kan ik James en de wereld laten zien dat ik er klaar voor ben om in een Formule 1-auto te rijden", voegt hij daaraan toe.

Lessen van Max Verstappen

In zijn weg naar de top heeft de Britse belofte ook geprofiteerd van de kennis van Max Verstappen. De twee kennen elkaar goed uit de simulatiewereld. "Ik ken Max al vanaf voordat hij een wereldkampioen was. We zitten al een hele tijd samen achter de simulator", onthult Browning. De viervoudig wereldkampioen heeft hem in het verleden waardevol advies gegeven.

"Als je in een Discord zit met iemand die vier wereldkampioenschappen in de Formule 1 heeft gewonnen en als je veel tijd met hem in de simulator doorbrengt, dan leer je veel", prijst hij de Nederlander. Browning hoopt die opgedane kennis in de toekomst in de praktijk te brengen op het hoogste niveau. "Ik zou graag op een dag het circuit met hem delen in het echt", besluit de reservecoureur.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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