Voormalig Formule 1-verslaggever Will Buxton heeft maandagmiddag voor de nodige opschudding gezorgd op X. Met een bericht over een aanstaande grote aankondiging zette hij de autosportwereld even op het verkeerde been. Terwijl velen direct dachten aan een transfer van Max Verstappen, bleek het uiteindelijk om nieuws uit de Verenigde Staten te gaan. "Ik had gehoord dat er een enorme aankondiging zou komen. Wat ik niet had verwacht, was dat mensen er automatisch van uitgingen dat het over Max Verstappen zou gaan", aldus de journalist in de Up To Speed-podcast.

De daadwerkelijke onthulling bleek betrekking te hebben op de Amerikaanse tak van McLaren. De renstal bevestigde deze week dat zesvoudig kampioen Scott Dixon na meer dan twintig jaar vertrekt bij Chip Ganassi Racing om, samen met regerend Indy 500-winnaar Felix Rosenqvist, de overstap te maken naar het IndyCar-team van McLaren. Volgens de Britse analist is de impact van deze verschuiving vergelijkbaar met de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. "Later die dag maakte McLaren inderdaad bekend dat Scott Dixon en Felix Rosenqvist, die dit jaar de Indy500 heeft gewonnen, de overstap naar McLaren hebben gemaakt. Dat is groot nieuws in de IndyCar-wereld", legt de presentator uit. De verwarring zorgde in ieder geval voor een enorm bereik op sociale media. "25 miljoen mensen reageerden daarop. O, inmiddels al 28 miljoen", besluit Buxton.

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Speculaties over toekomst Verstappen

Dat volgers massaal aan de stercoureur van Red Bull Racing dachten, is niet geheel zonder reden. In de paddock gonst het al langer van de geruchten dat de Nederlander daadwerkelijk de overstap naar de Formule 1-renstal van McLaren overweegt. De Limburger staat na een uitvalbeurt op Silverstone momenteel op de zevende plaats in het kampioenschap met 76 punten, wat betekent dat een ontsnappingsclausule in zijn huidige contract bij Red Bull Racing geactiveerd is. Tegelijkertijd zou Oscar Piastri, de huidige nummer zes in de WK-stand, eveneens over een exitclausule beschikken om zijn werkgever uiterlijk in 2027 te verlaten.

Ook voormalig coureur Ralf Schumacher stelt dat de overgang van de Red Bull-kopman naar de formatie uit Woking steeds concretere vormen aanneemt. "Ik geloof dat er achter de schermen al gesprekken gaande zijn – er zouden zelfs al aanbiedingen zijn gedaan", deelt de Duitser in zijn podcast Backstage Boxengasse. Een mogelijke stoelendans zou volgens de voormalig racewinnaar voor meerdere partijen een oplossing bieden. "En als Oscar Piastri – die wil vertrekken – de kans krijgt om over te stappen[naar Red Bull], dan is iedereen blij. Ik denk dat Verstappen het gevoel heeft dat hij bij McLaren meteen weer aan de top kan komen en voor overwinningen kan strijden", aldus de analist.

Diverse insiders verwachten dat de autosportwereld niet lang meer hoeft te wachten op duidelijkheid over het tweede zitje naast Lando Norris voor de seizoenen 2026 en 2027. Er wordt aangenomen dat een definitieve aankondiging over de toekomst van Verstappen spoedig volgt, mogelijk al voor aanvang van de Grand Prix van België. Het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps staat gepland voor 17 tot en met 19 juli 2026.

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